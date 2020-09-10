 

Омские врачи предложили «отравить» Навального еще раз

10.09.2020, 14:02, Разное

Главрач омской больницы Александр Мухаровский усомнился в реальности отравления Навального и предложил дать оппозиционеру настоящий «Новичок», чтобы он мог сравнить действия препарата с теми симптомами, которые были у него.

– Как только Навальный вышел из комы и поступили сообщения об улучшении его состояния, мы собрали повторное экстренное совещание из лучших специалистов в сфере токсикологии. И мы снова пришли к выводу, что никакой это не «Новичок». Скорее всего, это приступ панкреатита, — говорится в пресс-релизе Минздрава Омской области.

– Мы с коллегами готовы поклясться своей репутацией, что немецкие специалисты заблуждаются. В качестве доказательства мы готовы спецрейсом частного самолета забрать Навального в нашу омскую больницу. Здесь мы предложим попробовать ему настоящий «Новичок», который нам любезно предоставят сотрудники соответствующих органов. У Алексея будет возможность сравнить действие настоящего отравляющего вещества, после приема которого у него не было бы и шанса выжить, с тем, что произошло с ним в реальности, — заметил Мухаровский.

Доктор отметил, что здоровью Навального ничего не будет угрожать, ведь из складских запасов было выделено противоядие.

– Противоядие хорошее, еще советское, а вы знаете, как у нас тогда делали. С 1986 года оно совершенно не утратило своих свойств, можете быть в этом уверены, — рассказал о препарате один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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