 

Миграционная служба в Донецке готовила украинские документы боевикам “ДНР” – СБУ

10.09.2020, 13:55, Новости дня

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили должностных лиц Государственной миграционной службы (ГМС) в Донецкой области, которые легализовали боевиков террористической организации “ДНР”. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 10 сентября.

Следователи установили, что чиновники ГМС трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов в Донецке оформляли документы украинского образца, в том числе заграничные паспорта, чиновникам оккупационной администрации и боевикам террористической организации, которые никогда не пересекали линию разграничения.

Во время обысков в офисах сервисных центров ГМС правоохранители нашли формы, которые заполнялись на боевиков и хранились в архивах и электронных реестрах.

“Правоохранители обнаружили копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек и медицинских справок на подозреваемых в совершении преступлений”, – рассказали в СБУ.

Открыто уголовное производство по статье о содействие деятельности террористической организации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Датские СМИ назвали главное оружие РФ в Арктике

30.06 / Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing

06.08 / Американскую военную базу атаковали в Сирии

05.08 / Взрыв в Бейруте. Число погибших выросло до 78, ранены почти 4 тыс. человек

18.08 / Лукашенко созвонился с Путиным третий раз за последние четыре дня

06.09 / Магазином приложений Apple заинтересовались антимонопольные органы Японии

24.08 / Зеленский присвоил Михалку и Dzidzio звание заслуженных артистов Украины

05.08 / wPolityce – у США большие военные и политические виды на Польшу

02.08 / Кравчук считает, что Украина должна вести переговоры с ОРДЛО, но не с главарями вооруженных группировок

17.08 / Рабочие БМЗ приостановили доменные печи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска