Миграционная служба в Донецке готовила украинские документы боевикам “ДНР” – СБУ

10.09.2020, 13:55, Новости дня

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили должностных лиц Государственной миграционной службы (ГМС) в Донецкой области, которые легализовали боевиков террористической организации “ДНР”. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 10 сентября.

Следователи установили, что чиновники ГМС трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов в Донецке оформляли документы украинского образца, в том числе заграничные паспорта, чиновникам оккупационной администрации и боевикам террористической организации, которые никогда не пересекали линию разграничения.

Во время обысков в офисах сервисных центров ГМС правоохранители нашли формы, которые заполнялись на боевиков и хранились в архивах и электронных реестрах.

“Правоохранители обнаружили копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек и медицинских справок на подозреваемых в совершении преступлений”, – рассказали в СБУ.

Открыто уголовное производство по статье о содействие деятельности террористической организации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.