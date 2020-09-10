Улицкая обратилась к Алексиевич: Для всех нас события последних недель в Беларуси – модель нашего скорого будущего

10.09.2020, 13:55, Новости дня

В ответ на обращение белорусской писательницы и оппозиционерки Светланы Алексиевич к российской интеллигенции с призывом поддержать стремление народа Беларуси к демократии российская писательница Людмила Улицкая написала письмо, которое прочитала в ходе своего интервью русской службе ВВС.

“Дорогая Светлана! Беларусь сегодня переживает то, что, по всей вероятности, придется пережить через какое-то время и России. Для всех нас события последних недель в Беларуси – модель нашего скорого будущего. Причем модель хорошая. Спокойный и, как нам казалось всегда, довольно инертный народ оказался более чутким к зловещим аппетитам власти в лице бездарного диктатора и высказался самым достойным образом, собравшись многотысячной демонстрацией на площади перед резиденцией правителя для выражения своего мнения. Мирной демонстрацией, без битья витрин и поджога автомобилей”, – отметила Улицкая.

Она высказала мнение, что в основе этого протеста лежит чувство собственного достоинства людей, которые не хотят больше мириться с властью “очумевшего от неограниченной власти недалекого, малообразованного человека”.

“Ни одной минуты своей жизни мне не нравилась власть. Никакая – ни сталинская, ни послесталинская, ни весь хоровод последующих наших лидеров, ни власть послесоветская, путинская. Но опыт жизни советского человека, прожившего большую часть своей жизни под барабанный бой бесстыжей пропаганды, дал мне хороший иммунитет. Я не один раз говорила – да, мы сегодня живем просто в “золотом веке”, если сравнить нашу жизнь с жизнью наших родителей и дедов. Рухнул железный занавес, открылись границы, информация о жизни мира, всегда скрываемся в советское время, хлынула потоком, и всякий, желающий ее получить, просто нажимает кнопку в своем компьютере. И аресты аккуратные, точечные, без сталинского размаха”, – подчеркнула писательница.

Она сказала, что события в Беларуси показали, как власть “выпускает зубы, когда чувствует угрозу своему бессрочному и беззаконному существованию”.

“Как это ни удивительно, белорусские граждане оказались более чувствительны к аморальности и бесстыдству власти, и чувство собственного достоинства перевесило инерцию, страх и ту социальную лень, в которой по большей части живет все постсоветское пространство. Все мы – говорю о моих друзьях, единомышленниках, которых немало, – с величайшим напряжением следим за всеми новостями, которые поступают сейчас из Белоруссии. Знаем и про аресты, и про появление новых замечательных лидеров, и понимаем, что в вашей стране произошло событие, которое завтра может произойти и в России. Я шлю тебе сердечный привет, желаю здоровья и сил, желаю тебе жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти. И себе, дорогая моя, желаю того же”, – резюмировала российская писательница.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

В президиум координационного совета вошли семь человек: Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Алексиевич – единственный член президиума координационного совета оппозиции, который остается на свободе. Остальные были задержаны или выехали за границу.

Утром 9 сентября Алексиевич сообщила, что в ее квартиру пытаются попасть неизвестные.

“Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним [юриста] Максима Знака”, – отметила она в своем заявлении.