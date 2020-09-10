Богдан: Наши керманичі, как в детском садике, верят, что Россия выплатит много миллиардов долларов за Крым и Донбасс и мы заживем

10.09.2020, 13:55, Новости дня

Власти Украины считают, что Россия выплатит многомиллиардные компенсации за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону высказал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

“Есть какая-то детская уверенность (исходя из того, что я понимаю, слышу), что будут выплачены какие-то огромные суммы за это все: за Донбасс, за что-то… Даже не понимаю, за что…” – сказал он.

Богдан считает эту уверенность ошибочной: “Это проблема в коммуникации, они общаются не теми каналами. Наши [политики] общаются какими-то средневековыми, потусторонними переговорами. И не знаю, на какой стадии кто кого обманывает, но да, наші керманичі ждут каких-то денег больших, уступок”.

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Экс-чиновник высказал мнение, что примирение с Россией произойдет, “но не сейчас”.

“Я не вижу точек [соприкосновения]… Я не понимаю, в чем мы можем сойтись. То есть они ни на секунду не готовы отходить от Минских соглашений. Для них принципиальный пункт первый: изменения в Конституцию. Они не готовы продолжать разговор дальше, пока не будут внесены изменения [в части] “особого статуса” Донбасса”, – подчеркнул Богдан.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.