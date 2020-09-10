 

“Алла Борисовна выглядит не по годам суперски”, “Аль Пачино напоминает”. Пугачева появилась в шоу своего мужа

10.09.2020, 13:55, Новости дня

71-летняя российская певица Алла Пугачева стала героиней программы “Музыкалити”. Видео разметили на YouTube-канале ТО “Gazgolder”. Она вместе с певцом Бастой обсудила треки начинающих и альтернативных музыкантов.

Программу ведет муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин.

Зрители проекта отреагировали на появление певицы.

“Вот Пугачева харизматичная. И вообще не складывается впечатление, что ей 70+ лет. Она как-то свежее и адекватнее большинства предыдущих гостей даже. Это круто”, – написал sad boy.

“Алла Борисовна чем то [голливудского актера] Аль Пачино что ли напоминает”, – отметил SHETMR __.

“Алла Борисовна выглядит не по годам суперски”, – заявил Gani Azhikenov.

ВИДЕОВидео:ТО “Gazgolder” / YouTube

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Путин призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ

07.07 / Под Выборгом задержана девушка, которая чуть не убила мужа ножом

24.07 / Турция не дала ЮНЕСКО гарантий по сохранности собора Айя-Софии

12.08 / Лоза усомнился в инсульте Ефремова

29.08 / Путин наградил орденами Александра Невского музыканта Расторгуева и художника Шварцмана

19.08 / «Вы победили, ребята» – устав от издёвок, американские полицейские массово увольняются

09.07 / Китай заявил о самом серьезном вызове за всю историю отношений с США

10.09 / США начали аннулировать визы граждан Китая за связи с военными КНР

27.06 / Ефремов сделал «политическое» заявление

04.09 / Поддержанные «Умным голосованием» депутаты проигнорировали оппозиционные инициативы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска