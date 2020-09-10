“Алла Борисовна выглядит не по годам суперски”, “Аль Пачино напоминает”. Пугачева появилась в шоу своего мужа

10.09.2020, 13:55, Новости дня

71-летняя российская певица Алла Пугачева стала героиней программы “Музыкалити”. Видео разметили на YouTube-канале ТО “Gazgolder”. Она вместе с певцом Бастой обсудила треки начинающих и альтернативных музыкантов.

Программу ведет муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин.

Зрители проекта отреагировали на появление певицы.

“Вот Пугачева харизматичная. И вообще не складывается впечатление, что ей 70+ лет. Она как-то свежее и адекватнее большинства предыдущих гостей даже. Это круто”, – написал sad boy.

“Алла Борисовна чем то [голливудского актера] Аль Пачино что ли напоминает”, – отметил SHETMR __.

“Алла Борисовна выглядит не по годам суперски”, – заявил Gani Azhikenov.

ВИДЕОВидео:ТО “Gazgolder” / YouTube

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок.

В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.