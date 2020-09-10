Бюджетный смартфон Motorola Moto E7 Plus получил ОЗУ в 4 ГБ

10.09.2020, 13:53, Разное

Новое устройство бюджетного сегмента выпустила компания Motorola. Moto E7 Plus с ОЗУ в 4 гигабайта получил ценник в 140-150 евро, при этом приобрести его можно и дешевле.

Работает аппарат на восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon с индексом 460, что позволяет ему быстро и без зависаний выполнять разного рода операции. Как утверждают эксперты, новая SoC по производительности близка к 660, 662 и 665 моделям процессора в Snapdragon. 6,5-дюймовый экран формата HD+ производитель оснастил V-подобным вырезом вверху посредине, в нем расположена селфи-камера в 8 мегапикселей.

Основная камера состоит из 48- и 2-мегапиксельного объективов, они вынесены на заднюю панель в квадратном модуле со вспышкой. Емкость карты оперативной памяти составляет 4 гигабайта, для хранения контента предусмотрен 64-гигабайтный флэш-накопитель основной памяти.

Вместительность батареи составляет 5 тысяч мАч, однако функция быстрой зарядки в аппарате не предусмотрена. Также в Moto E7 Plus есть в наличии разъем micro-USB. В европейских магазинах бюджетный смартфон можно будет приобрести за порядка 150 евро, при этом в магазинах Соединенных Штатов ценник будет еще ниже.