 

Польша назвала возможное число лиц в санкционном списке ЕС против Белоруссии

10.09.2020, 13:48, Новости дня

Евросоюз намерен ввести санкции из-за ситуации в Белоруссии в отношении 40-50 лиц, сообщил в Сенате (верхней палате парламента) замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

«Исходя из того, что мы можем сказать на данный момент, это список из нескольких десятков имен. Может быть, 50, может, 40, может быть, больше», – передает его слова ТАСС.

«Польша хотела бы, чтобы этот список был как можно шире. Мы выступаем за то, чтобы список носил открытый характер, чтобы его легко можно было максимально расширить», – добавил Вавжик, отметив, что в список необходимо включить представителей силовых структур.

Напомним, во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.



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