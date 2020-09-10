Жертва информационной войны

10.09.2020, 13:42, Разное

Чеченский активист, которого под запись на видео заставили сесть на бутылку, был похищен. «Новая» располагает всеми доказательствами.

Салман Тепсуркаев. Скриншот: соцсети

19-летний чеченец Салман Тепсуркаев, видеозапись которого появилась в интернете 7 сентября и получила широкий резонанс, был похищен жителями Чечни, предположительно имеющими отношение к правоохранительным органам. «Новая газета» получила точные сведения о дате, месте и обстоятельствах его похищения, также у нас есть данные, указывающие на местонахождение Тепсуркаева в данный момент.

7 сентября в чате телеграм-канала «Адат» с аккаунта одного из участников под ником «Охотник» была опубликована видеозапись сидящего на коленях совершенно голого чеченского юноши, перед которым стоит стеклянная бутылка. На этой записи парень говорит, что его зовут Салман Тепсуркаев, ему 19 лет, и он является одним из администраторов «Адата».

Он сумбурно пытается объяснить, что из себя представляет «Адат» (адат — это свод чеченского традиционного права, в переводе с чеченского на русский слово «адат» обозначает «закон»), называет его «грязной группой», в которой «делают позорные вещи». В конце видео Салман Тепсуркаев говорит, что «наказывает себя <за неподобающее чеченцу поведение> и передает "эстафету" другим администраторам "Адата"».

После чего берет бутылку и пытается на нее сесть. Его лицо искажается от боли, на этом запись прерывается.

Нам стало известно, что похищение Тепсуркаева произошло 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами Чечни (регион и точное место работы «Новой газете» известны). Уже на следующий день Тепсуркаев оказался в Чечне, и есть основания полагать, что его держат на базе СОБР «Терек» в Грозном (у «Новой газеты» есть геолокационные данные телефона Салмана Тепсуркаева).

Все эти сведения будут переданы правозащитникам ПЦ «Мемориал» для приобщения к заявлению с требованием провести немедленную проверку о возможном похищении и пытках, которое «Мемориал» подал после появившейся в интернете видеозаписи. Возможно, на основании этих сведений будет подано еще одно заявление — в полицию города/региона, где произошло непосредственно похищение Салмана Тепсуркаева.

Кроме того, на второй видеозаписи, появившейся на следующий день после первой, сам Салман Тепсуркаев, по сути, говорит о том, что ему угрожали: либо он под видеозапись сядет голым на бутылку, либо ему пустят пулю в лоб.

Статистика просмотров телеграм-канала «Адат». Скриншот

Эти видео вызвали шокирующую реакцию как в Чечне, так и за ее пределами и быстро разошлись в интернете и СМИ. Журналисты назвали Салмана Тепсуркаева «критиком чеченской власти» и «борцом с режимом Кадырова», которого таким чудовищно унизительным способом (особенно для чеченцев, в культуре которых тема секса абсолютно табуирована) наказали за демонстрацию своего мнения и отношения к властям в Чечне.

Аудитория «Адат» выросла за два дня на 3000 подписчиков, а количество просмотров только за 8 сентября составило четыре с половиной миллиона.

Статистика роста аудитории телеграм-канала «Адат». Скриншот

С момента появления видеозаписи с Салманом Тепсуркаевым администраторам телеграм-канала «Адат» поступили уже сотни голосовых и видеосообщений, авторы которых, в основном чеченцы, живущие в республике, высказывают свое возмущение и призывают объединиться в борьбе «с преступным режимом». Часть из сообщений администраторы не публикуют по соображениям безопасности авторов. Как сказал «Новой газете» один из администраторов, «это видео с Салманом вызвало такой шок, что многие захотели открыто, не скрывая своего лица высказать, что они думают о власти и Кадырове».

«Адат» появился в начале марта этого года и почти сразу стал позиционировать себя как народное движение, предлагая жителям Чечни, столкнувшимися с произволом сотрудников правоохранительных органов либо с фактами коррупции и другими нарушениями своих прав, разные формы взаимодействия. В первую очередь — сообщать через канал информацию о случаях незаконных задержаний, пыток, коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников.

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Снимок с видео. ЧГТРК / ТАСС

Кроме того, канал «Адат» ведет активную журналистскую, по сути, деятельность, подробно рассказывая о секретных тюрьмах (местах незаконного лишения свободы), как они устроены, что нужно предпринимать и как себя вести в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. Очень большое внимание активисты канала уделяют социальному неравенству в Чечне — невероятному богатству и роскошному образу жизни чеченских чиновников, с одной стороны, и безработице, поборам и коррупции, с которыми постоянно сталкиваются обычные жители Чечни, — с другой.

Но помимо правозащитной и журналисткой тематики, авторы канала (а это все, кто хочет высказать свое мнение о происходящем в Чечне) сочиняют стихи, фельетоны и шаржи, в которых подчас очень болезненно и жестко, на грани фола высмеивают чеченские власти. Центральным мотивом осмеяния становятся многочисленные факты лицемерия чиновников, когда они говорят одно, а делают ровно противоположное.

В последнее время именно «Адат» первым сообщает о похищениях чеченцев, и часто огласка спасает людей.

По данным администраторов канала «Адат», только за лето в Чечне было похищено несколько десятков человек.

Охоту на администраторов и подписчиков канала «Адат» чеченские власти санкционировали в конце мая. Тогда же в чеченском правительстве произошли серьезные изменения, часть сотрудников ЧГТРК «Грозный» получила ключевые должности в правительстве Кадырова, сравнявшись по своему влиянию на «шефа» с такими «стариками», как Магомед Даудов и Адам Делимханов.

Главной задачей свежеиспеченных чиновников — бывших журналистов стала информационная война в интернете против критиков Кадырова. А главной головной болью стал именно канал «Адат». Чеченские власти выделили немалые ресурсы, чтобы выяснить личности администраторов канала.

Известно, что они проживают непосредственно в республике, администраторами являются как юноши, так и девушки, но найти их чеченским властям так и не удалось (и за это, конечно же, спасибо Павлу Дурову, его мессенджер еще раз доказал, что в условиях тоталитарного режима работает как одно из самых надежных средств связи и информации).

Администраторы канала понимают, что основная опасность грозит даже не им, а простым активистам. Они создали и постоянно публикуют для своих активистов правила безопасности, которые могут минимизировать этот риск. Два основных — никому не сообщать свои данные, никому не говорить о сотрудничестве с «Адатом» (администраторы «Адата» никогда не спрашивают личные данные у своих активистов) и, конечно же, удалять всю информацию со своего телефона.

К сожалению, Салман Тепсуркаев нарушил эти правила безопасности и сказал лишнее одному из участников общего чата «Адата».

«Стукачей» в этом чате немало, их вычисляют и предупреждают других пользователей. (Но, что важно, в общем чате «Адата» никого не банят за «не ту» точку зрения, даже оголтелых кадыровцев. Неоднократно администраторы «Адата» предлагали устроить представителям власти «батлы», но последние предложения о дебатах так и не приняли.)

Через несколько дней после того, как Салман Тепсуркаев рассказал не тому человеку о своем активном участии в чате «Адат», его выследили и похитили.

Елена Милашина

обозреватель