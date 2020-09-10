 

Презентован электрический внедорожник Lucid Gravity

10.09.2020, 13:24, Новости дня

Известная компания Lucid в настоящее время работает над выпуском новинки электрическиого седана.

Кроме того, модель сможет похвастаться более привлекательной внешностью, отличающейся от предшественника. Вместе с тем первые этапы производства электрокара Lucid стартовали в 2017 году, однако к настоящему времени модель практически готова к выпуску. В серийном исполнении паркетник назвали Lucid Air.

В ходе выполнения работ неоднократно сталкивались с проблемами в создании электрокара, но на финальной стадии все вопросы устранены и модель полностью завершена. Покупатели смогут выбрать модель с различными электромоторами, который выдают от 620 до 1080 л.м. мощности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Австрия призвала ЕС ввести санкции за насилие в Белоруссии

20.08 / Варшава должна общаться с Белоруссией независимо от её лидера, но и о России не забывать

29.07 / Адвокат опровергла данные о предложении Ефремовым компенсации семье погибшего

07.07 / Дело против основателей Nginx закрыли

26.07 / В оккупированном Крыму найден мертвым трехлетний сын арестованного гражданского журналиста Сулейманова

08.07 / Конгресс США в поисках стратегии в отношении Кремля 

13.08 / Нетаньяху назвал планы по аннексии Западного берега «оставшимися на столе»

28.06 / Число случаев коронавируса в мире превысило 10 млн

27.08 / Суд оправдал судью Волкову, отпустившую на свободу экс-командира спецроты “Беркут”

04.08 / Трамп усомнился в заключении следствия о самоубийстве Эпштейна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска