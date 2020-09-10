Презентован электрический внедорожник Lucid Gravity

10.09.2020, 13:24, Новости дня

Известная компания Lucid в настоящее время работает над выпуском новинки электрическиого седана.

Кроме того, модель сможет похвастаться более привлекательной внешностью, отличающейся от предшественника. Вместе с тем первые этапы производства электрокара Lucid стартовали в 2017 году, однако к настоящему времени модель практически готова к выпуску. В серийном исполнении паркетник назвали Lucid Air.

В ходе выполнения работ неоднократно сталкивались с проблемами в создании электрокара, но на финальной стадии все вопросы устранены и модель полностью завершена. Покупатели смогут выбрать модель с различными электромоторами, который выдают от 620 до 1080 л.м. мощности.