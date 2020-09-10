В продаже появился новый электрический Opel Vivaro-e Life

10.09.2020, 13:24, Новости дня

Сегодня стартовали продажи нового электрического микроавтобуса Vauxhall Vivaro-e.

В настоящее время в Великобритании уже начался прием предварительных заказов на автомобиль. Минимальная стоимость модели составляет 34,6 тысячи фунтов. Автомобиль предполагает расширенное оснащение, включая кондиционер, мультимедийный комплекс, а также зеркала заднего вида с электроприводом.

В максимальной комплектации Vauxhall Vivaro-e получил 17-дюймовые колесные диски, электрический привод дверей, ксеноновую оптику, а также датчик мертвых зон. Автомобиль также обладает улучшенной акустической системой с 10 динамиками и поддержкой встроенных систем Apple CarPlay и Android Auto. Мощность электрической установки достигает 134 л.с. Полный запас хода составляет 230 километров.