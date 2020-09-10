 

Колесникова заявила, что белорусские власти угрожали ее убить

10.09.2020, 10:20, Новости дня

Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова заявила, что сотрудники спецслужб надели мешок ей на голову и грозили убить, когда пытались насильственно депортировать ее в Украину ранее на этой неделе.

Об этом говорится в заявлении, поданном ее адвокатом в четверг.

Влиятельный лидер протестов в Беларуси против переизбрания президента Александра Лукашенко, Колесникова не дала выдворить себя из страны, разорвав свой паспорт. В настоящее время она находится под стражей в Минске.

В своем заявлении она отметила, что по-настоящему опасалась за свою жизнь.

«В частности, заявлялось, что если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет», – заявила Колесникова.

Адвокат Колесниковой сообщила, что она подала заявлении о возбуждении уголовного дела против белорусских властей, включая КГБ.



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