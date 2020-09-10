Нюша, Зара, Виктория Дайнеко и другие гости показа anastasiAZadorina

10.09.2020, 13:15, Разное

На днях в Серебряном зале ресторана “Турандот” прошла презентация коллекции Cruise 2021, которая – как обычно – получилась очень звездной. Поддержать дизайнера Анастасию Задорину пришли Светлана Хоркина, Полина Аскери-Белоцерковская, Петр Аксенов, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Евгения Линович, Зара, Юлия Барановская, Виктория Дайнеко, Мария Мельникова, Нюша, Константин и Ольга Андрикопулос, Наталья Рудова, Рената Пиотровски и другие.

Для меня главное впечатление прошедшего лета – это поездка в Крым: потрясающие природные ландшафты, горы, ромашковые и лавандовые поля, озера, соляные пустыни. Путешествия – это всегда новые эмоции, которых нам всем очень не хватало во время самоизоляции. Круизная коллекция во многом вдохновлена этой поездкой, и место проведения показа выбрано неслучайно: интерьеры залов “Турандота” напоминают знаменитые крымские дворцы, – рассказывает Задорина.

Анастасия Задорина Зара Виктория Дайнеко Светлана Хоркина Екатерина Одинцова Дина Немцова Петр Аксенов Юлия Барановская

Как уже понятно из слов самого дизайнера, коллекция Cruise 2021 задумана как гардероб для путешествий, где все предметы сочетаются между собой. Основой стали белоснежные платья из кружева шантильи и шитья, в которых легко можно представить себя на морском побережье или у горного озера, ажурные сарафаны, лаконичные белые рубашки и корсеты из светлого денима. А кожаные шорты, куртки с бахромой в сочетании с фетровыми “ковбойскими” шляпами, широкими ремнями и сапогами-казаками превращают романтичную героиню коллекции в героиню вестерна.

Нюша Мария Мельникова Константин и Ольга Андрикопулос Екатерина Мухина Полина Аскери-Белоцерковская Рената Пиотровски Наталья Рудова Евгения Линович