Скандалы: Спикер не находит себе места?

10.09.2020, 13:10, Разное

Как Вячеслав Володин готовился к аппаратной атаке, главной целью которой является его смещение с должности

Закрытый, как многим казалось, вопрос о проведении досрочных выборов депутатов Госдумы снова вошёл в повестку дня. Вестником скорой перезагрузки парламента стало двусмысленное заявление главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и объявление об экстренной встрече лидеров фракций с Путиным. Спикер Вячеслав Володин заранее готовился к аппаратной атаке, главной целью которой является его смещение с должности.

В ходе встречи с журналистами Элла Памфилова разъяснила суть последних поправок к избирательному законодательству. Главной из них стало введение нормы, позволяющей проводить голосование в течение трёх дней. Председатель ЦИК признала, что нововведение создаёт для власти дополнительные проблемы. В их числе – необходимость отменять учебные дни в школах, в которых находятся избирательные участки. В связи с этим может быть подготовлен вопрос о переносе единого дня голосования. Наиболее вероятно, что он будет передвинут на период школьных каникул.

Однако её объяснение имело и второй смысл.

И уже на следующий день российским парламентариям объявили, что им будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что президент Владимир Путин откликнулся на просьбу лидеров думских фракций о проведении экстренной встречи. Главной её темой заявлена «попытка оранжевого переворота в Белоруссии». Однако Зюганов не исключил и обсуждения прочих вопросов.

Как Зюганов отменил «досрочку»

Вопрос о проведении досрочных выборов в Госдуму впервые был поставлен в начале 2020 года. Сторонники этого шага заявляли, что обновление состава палаты станет частью конституционной реформы – президенту РФ Владимиру Путину была необходима новая команда для решения стоящих перед страной социально-экономических проблем.

Некоторое время данная инициатива не встречала сопротивления. 10 марта единоросс Александр Карелин внёс проект закона о переносе выборов на рассмотрение коллег.

Считалось, что во время выступления на парламентской сессии президент РФ Владимир Путин поддержит документ, дав старт кампании. Но события пошли по неожиданному сценарию. За считанные часы до выступления главы государства Геннадий Зюганов выступил в СМИ с заявлением против роспуска парламента, не оставив президенту вариантов.

«Это ваше решение, но если в парламенте нет консенсуса, то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», – сказал депутатам Путин, закрыв обсуждение вопроса на несколько следующих месяцев.

Тайное оружие Кириенко

Главным лоббистом досрочных выборов в Госдуму, по данным источников «Октагона», был и остаётся первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко. Инициатива о переносе голосования на более ранний срок – важная часть его аппаратной борьбы со спикером Вячеславом Володиным. Считается, что последний не сможет в сжатые сроки закончить переговоры о своём гарантированном переизбрании в новый состав парламента и сохранении поста председателя.

Одним из противников «досрочки» эксперты называют руководителя АП Антона Вайно, у которого сложились непростые отношения с Сергеем Кириенко. Тесные отношения с Вайно поддерживает сыгравший ключевую роль в рассмотрении вопроса Геннадий Зюганов.

При этом многие эксперты уверены, что удержание поста спикера не главная цель Володина. По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, спикер ставит перед собой более амбициозные задачи.

– Володин в открытую борется с Кириенко. Эксперты володинских институтов фактически в открытую борются с экспертами Кириенко и идеями, которые они конструируют. Я так понимаю, что Вячеслав Викторович [Володин] мечтает вернуться на пост куратора внутренней политики. На посту председателя Госдумы он оказался в некоем вакууме. Он там не имеет полноты реальной власти, которую он имел раньше, будучи руководителем внутриполитического блока Администрации президента. Он человек амбициозный, сравнительно молодой, и он видит себя в дальнейшем в качестве политического администратора, – считает Бондаренко.

– Председателем Госдумы должен быть человек значительно более образованный, более дипломатичный, понимающий функцию политики как производства новых лидеров, способных управлять государством, а не шурупов в какой-то системе, – добавил политолог.

Причины опалы Володина

Впрочем, причины аппаратно-политических проблем Вячеслава Володина могут исходить с гораздо более высокого уровня. По данным собеседников «Октагона», они начались после состоявшейся в декабре 2019 года встречи спикера с бизнесменом Юрием Ковальчуком. Их разговор проходил в Санкт-Петербурге, в кулуарах мероприятий, посвящённых 25-летию местного заксобрания. В торжествах также участвовали Сергей Кириенко и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Суть состоявшегося между Вячеславом Володиным и Юрием Ковальчуком разговора не разглашается. Но источники «Октагона» уверены, что именно после него была запущена волна слухов о попытке спикера создать «коалицию заговорщиков» и изменить сложившееся между разными элитными группами равновесие.

Володин берёт под контроль Правительство

Активизацию Володина фиксируют и политики, и представители силовых структур. Его ответные шаги выражаются в частности в сближении с новым российским премьером Михаилом Мишустиным. Представитель Госдумы напомнил, что за короткий период Володин добился назначения своих людей на ключевые должности в федеральном Правительстве.

В январе 2020 года заместителями руководителя аппарата Правительства РФ стали депутаты Александр Грибов и Леонид Левин. Депутат Ольга Баталина в феврале назначена заместителем министра труда. В апреле пост заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки занял депутат Борис Чернышов.

С этим тезисом спорит близкий к Кремлю эксперт. Он считает, что большинство перечисленных экс-парламентариев являются креатурами Администрации президента и получили назначение по согласованию с внутриполитическим блоком АП.

Впрочем, Михаил Мишустин может быть заинтересован во взаимодействии с Володиным больше, чем сам спикер. На фоне аппаратного ослабления председателя Госдумы он берёт под контроль ряд персон, способных взаимодействовать с парламентом и влиять на его работу.

Кто пишет законы, тот и прав

Ещё одной линией противостояния команд Вячеслава Володина и Сергея Кириенко стала борьба за контроль над процессом законотворчества. Выступая против досрочных выборов, спикер заявлял, что у депутатов действующего созыва может не хватить времени на разработку и принятие пакета законопроектов, необходимых для завершения конституционной реформы.

Его оппонентом в данном вопросе неожиданно выступил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников – единственный парламентарий, в последнее время позволяющий себе делать заявления от имени всей палаты без согласования со спикером. На днях он сообщил журналистам о завершении подготовки более ста законопроектов в рамках конституционной реформы и планах по их рассмотрению в ходе осенней сессии.

– Председатель Думы нервничает из-за того, что Крашенинников действует самостоятельно. Он знает, что Крашенинников – человек Кириенко, и может лишь догадываться, какую именно тот ведёт игру, – считает близко знающий Вячеслава Володина депутат.

Не в пользу спикера выступает и сложившаяся практика написания и внесения законопроектов. По данным представителей парламента, значительная их часть в последнее время готовится не депутатами, а тремя экспертными центрами – Высшей школой экономики, Главным государственно-правовым управлением президента РФ и Ассоциацией юристов России, возглавляемой известным политиком Владимиром Плигиным.

Они в состоянии проделать объёмную законотворческую работу в кратчайшие сроки.

Ответным ходом Вячеслава Володина стало внесение в регламент Госдумы изменений, ужесточающих правила прохождения документов через палату и их рассмотрения.

– Володин решил навести порядок в законотворческой работе, ограничить откровенно пиаровские инициативы. Но параллельно усилил позиции подконтрольных ему структур, перетянув одеяло на своих ставленников, – объясняет федеральный парламентарий.

Конкуренты Володина: Гордеев, Турчак и Медведев

Собеседники «Октагона» разошлись во мнениях о конкурентах Вячеслава Володина в борьбе за пост председателя Госдумы следующего созыва. В числе последних чаще всего называется наращивающий аппаратное влияние вице-спикер Алексей Гордеев. Одним из его достижений стало назначение на должность руководителя созданного в Госдуме экспертного совета по вопросам развития экономики.

Часть экспертов считает Гордеева реальным оппонентом Володина. Остальные уверены, что спикер укрепляет полномочия своего заместителя по собственной инициативе ради сближения со стоящими за его спиной братьями Ротенбергами.

Впрочем, один из влиятельных собеседников «Октагона» сомневается в связи Гордеева с Ротенбергами:

– Его пытаются представить своим человеком Патрушев и Сечин.

Противники данного сценария указывают на неизвестность Гордеева избирателям. По их мнению, вице-спикеру логичней выдвинуться в одномандатном округе в Воронежской области, где его помнят как одного из наиболее успешных и эффективных в истории региона губернаторов.

– Лидерство в федеральном списке не связано с возможностью занять пост председателя Госдумы. Вячеслав Володин в 2016 году избрался как лидер региональной партийной группы, что не помешало стать спикером, – добавляет близкий к Кремлю источник.

Депутаты Госдумы также не исключают вступления в борьбу за спикерский пост секретаря Генсовета Андрея Турчака, эта версия звучит на внутренних совещаниях с участием депутатов.

Вернуть под контроль оппозицию в Государственной думе

Эксперты «Октагона» также упоминали об отсутствии структурного взаимодействия между внутриполитическим блоком Администрации президента РФ и оппозиционными фракциями. Стороны работали друг с другом до 2017 года, когда деятельность парламента курировал бывший заместитель начальника управления внутренней политики Администрации президента Радий Хабиров (сегодня – глава Республики Башкортостан).

Хабиров не только представлял интересы АП при обсуждении законопроектов, но и собирал информацию о внутренней жизни Госдумы. Благодаря ему занимавший в тот период пост первого заместителя руководителя АП Вячеслав Володин был в курсе всех противоречий между парламентскими фракциями и умело играл на них.

Сменивший Хабирова в сентябре 2016 года Сергей Смирнов продержался на посту всего три месяца. Новый первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко вменил ему в вину неспособность урегулировать конфликт, возникший между Госдумой и АП. Собеседники «Октагона» уточняют, что как такового конфликта не было, так как прекратилось любое взаимодействие между двумя структурами власти:

– Пошли разговоры, что «долго запрягать» – стиль работы Кириенко. Руководители фракций вспомнили, что нечто подобное происходило после назначения Кириенко руководителем «Росатома», когда на протяжении практически года он держал паузу, воздерживаясь от принятия стратегических решений.

Устав от неопределённости, депутатский корпус взял инициативу в свои руки. В 2017 году представители оппозиционных фракций начали самостоятельно договариваться о выдвижении единых кандидатов на выборах губернаторов и обсуждать друг с другом состав своих партийных списков.

Лишь после этого начала налаживаться коммуникация между двумя домами власти. Лидеры думских фракций получили возможность обсуждать ключевые вопросы напрямую с Сергеем Кириенко, оперативно договариваясь с ним о встрече по телефону.

Куратором парламентских партий по организации текущих региональных выборов стал начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин. Взаимодействие с ним по данному вопросу успешно ведётся по сей день.

Но осталось и два проблемных направления. Первое – координация законотворческих работ. Новый куратор Госдумы появился в АП лишь в январе 2019 года. Этот пост занял бывший референт управления внутренней политики Денис Степанюк. Депутаты не заметили значимой активности с его стороны за прошедшее время – многие законодатели не только ни разу не встречались с ним, но и с трудом вспоминают его фамилию.

Вторая проблема – отсутствие аппаратных консультаций между АП и парламентскими партиями об условиях участия в выборах в Госдуму 2021 года.

– Со стороны Администрации президента нет никаких контактов с депутатами по этому вопросу. Может быть, они считают, что такие контакты и не нужны, – предположил член думской фракции «Единой России».

Разделить мандаты до выборов-2021

Не получив возможности вести с АП полноформатный диалог, оппозиционные партии пошли ва-банк.

Авторы документа предложат установить особый порядок рассмотрения и вступления в силу законов, против которых консолидированно выступили оппозиционные фракции. Один из таких случаев произошёл в 2018 году при принятии закона о пенсионной реформе – его поддержали только единороссы.

– Несогласие трёх думских фракций не повлияло на судьбу закона. Мы не смогли ни изменить его концептуально, ни продолжить дискуссию о его судьбе, – вспоминает участник обсуждения пенсионной реформы.

По его словам, проект закона об оппозиции преследует две цели. Его авторы намерены подтолкнуть руководителей Администрации президента к диалогу об условиях участия в предстоящих выборах в Госдуму РФ. А сам документ может лечь в основу предвыборной программы оппозиционных сил.

Борьба с двойным гражданством как предвыборная технология

Зато собственные переговоры с оппозицией и потенциальными кандидатами ведёт Вячеслав Володин. По словам действующих парламентариев, главным козырем в руках спикера стала его инициатива о проверке действующих депутатов на наличие второго гражданства.

ЦИК и другие компетентные ведомства официально отказали Володину в содействии по данному вопросу. Не отреагировал на инициативу и президент Владимир Путин. Однако знакомый с ситуацией источник указывает, что на столе у спикера уже лежит список с несколькими десятками фамилий депутатов, являющихся иностранными подданными. С большой долей вероятности они столкнутся с серьёзными трудностями при попытке выдвинуться для участия в выборах в 2021 году.

Близкий к Кремлю эксперт высказал особое мнение, призвав относиться к инициативе Вячеслава Володина о проверке депутатов на наличие двойного гражданства как к попытке спикера публично проявить свой патриотизм, идентичность и преданность Отечеству.

Всё решится на выборах

Основные решения о проведении досрочных выборов в Госдуму и дальнейшей карьере Вячеслава Володина будут приниматься после подведения итогов назначенных на 13 сентября выборов в региональные органы власти. Удачное выступление на них трёх новых партий – «Зелёная Альтернатива», «Новые люди» и World of Tanks – значительно усилит позиции курирующего эти проекты Сергея Кириенко и ослабит традиционные парламентские оппозиционные партии – КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию».

Но предпосылок для такого сценария пока нет. Последний опрос «Левада-центра» показывает, что рейтинг «Новых людей» не превышает 1 процента. В то же время рейтинг «Единой России» достиг максимального за последние два года значения и составил 31 процент.

– Володин – яркая личность, которая всегда ведёт игру вдолгую. Возможно, что он не отказался от президентских амбиций. Но проявятся они точно не в 2024 году, – предполагает близкий к Кремлю источник.

– Всё, что делает сегодня Володин, направлено на усиление его позитивного имиджа не как председателя Госдумы, а как личности. Во что именно будет впоследствии конвертирован этот имидж, предположить сегодня сложно, – считает представитель Госдумы.

При этом даже сторонники Вячеслава Володина не исключают, что его усилия окажутся неэффективными. Одним из признаков этого является отказ от контактов с действующим спикером со стороны руководителей Кремля. С Сергеем Кириенко он встречался лишь единожды – после назначения последнего заместителем руководителя АП. В последние годы не было информации о его встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Константин Джултаев