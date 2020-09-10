Скандалы: Десять лет обещаний

10.09.2020, 13:10, Разное

Почему губернатора Ростовской области Василия Голубева сравнивают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

13 сентября в России вновь будут выбирать губернаторов. Весьма любопытная ситуация складывается в Ростовской области, где действующий губернатор Василий Голубев решил идти на третий срок. По сути она чем-то напоминает ситуацию в Белоруссии, многие жители которой выступили против Лукашенко не потому, что другие кандидаты лучше, а потому что Батька уже всех достал. Вот и решение Голубева идти на третий срок заставило многих воскликнуть: мол, да пожалей ты уже область!

Василий Голубев появился в Ростове в 2010 году. На Дону его тогда встречали с надеждой – Владимир Чуб, бессменно руководивший областью 19 лет, многим уже порядком надоел, и люди ждали хоть каких-то перемен. Новый губернатор одним понравился за то, что столичная штучка: руководил Ленинским районом Подмосковья, другим – за то, что свой парень: родился в донском посёлке и в молодости работал на шахте слесарем, третьим – за умение всегда хорошо выглядеть и неизменную широкую улыбку. Правда, злопыхатели шипели, будто бы причина её в том, что незадолго до этого глава региона удачно сделал себе безупречные зубы в дорогой стоматологии, но, как бы то ни было, дончан Василий Голубев покорил. Он действительно обещал большие перемены. Развить инфраструктуру, поддержать инициативу, внедрить инновации – прежняя власть, чей опыт застыл на уровне советских парткомов, не умела так сладкоголосо обаять массы. Впрочем, народная любовь Голубеву и не требовалась – в то время Москва как раз отменила всенародные выборы губернаторов, так что внесённого Дмитрием Медведевым кандидата быстро утвердили на заседании регионального Заксобрания, после чего никому не известный ранее в области человек взялся управлять шестым по численности населения регионом страны.

Удивительное дело – как правило, идущие на выборы кандидаты стараются выставить себя перед избирателями в лучшем свете, перечисляя свои прежние достижения. У Голубева же подход иной – жителям Дона вновь обещают золотые горы в виде некоего «регионального стандарта благополучия человека». Суть идеи такова, что говорить в целом о ней можно много, а вот конкретно, пожалуй, ничего. Чтоб зарплата у всех была не менее средней, медицина – доступной, территории – благоустроенными и т.д. В общем, стандартный набор популистских фраз.

Почему пришлось выбрать такой подход, догадаться нетрудно. Ведь если вспоминать прошлые обещания губернатора, то выйдет конфуз. В своё время, едва устроившись в кресле главы региона, Голубев объявил о старте губернаторской программы о постройке 100 новых детских садов. В редкой семье тогда ему не аплодировали стоя: детсадов в области не хватало критически. Однако прошло несколько лет, а новые садики появлялись в час по чайной ложке. Заодно разразил­ся скандал – правоохранители выяснили, что деньги из бюджета на постройку садов выделялись частным подрядчикам без конкурса. Сразу же пошли слухи, что частные подрядчики могут быть связаны с одним из заместителей губернатора. В итоге с момента запуска программы прошло уже девять лет, а проблема никуда не делась – в Ростовской области на тысячу меньше мест в детских садах, чем в среднем по стране.

Таким же конфузом закончился и другой амбициозный проект. В 2016 году Голубев объявил о создании кластера «Донские молочные продукты», пообещав появление 45 новых ферм и тысяч рабочих мест. Прошли годы, молочным раем область так и не стала, зато хорошо стала чувствовать себя компания «Донское молоко», учреждённая Региональной корпорацией развития, во главе которой стоял близкий друг губернатора Виктор Гончаров. «Она уже потратила более 15 млн рублей на разработку проектной документации, приобретая услуги, как правило, у единственного поставщика», – писал «Блокнот Ростов».

Нетрудно заметить: в обеих ситуациях кто-то в результате обязательно оказывался при деньгах. Причём почему-то счастливчиками часто становятся люди, которых называют приближёнными к губернатору. Возможно, на это не обращали бы внимания, если бы ситуация в области и правда соответствовала губернаторским посулам. Однако вместо открытия новых предприятий одно за другим банкротились действующие. Разорились недавно построенный Ростовский электрометаллургический завод, кондитерская фабрика «Мишкино», знаменитый завод «Цимлянские вина», агрохолдинг «Евродон». Осенью прошлого года международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza составила рейтинг регионов с наихудшими финансовыми результатами бизнеса. Ростовская область заняла в нём первое место, опередив даже глубоко депрессивный Дагестан. Нет бизнеса – нет рабочих мест, нет налогов. Какой после этого «стандарт благополучия»? Хотя, как известно, обещать – не мешки ворочать.

Область в подарок

Зато в другом рейтинге Ростовская область уверенно лидирует. «Ростовская область заняла второе место среди самых коррумпированных регионов», – сообщила в июле правительственная «Российская газета» со ссылкой на Генпрокуратуру. Не без причины: за короткое время в поле зрения правоохранителей попал целый ряд высокопоставленных донских чиновников: главный архитектор региона Сергей Полянский, министр здравоохранения Татьяна Быковская, экс-министр территориального развития Николай Безуглов, а также заместители губернатора Сергей Сидаш и Александр Гребенщиков.

Конечно, можно сказать, что сам Голубев здесь ни при чём и просто неудачно выбрал себе команду. Вот только на память приходит заявление, которое много лет назад сделал предприниматель и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин в интервью «Русскому репортёру»: «Станица Кущёвская отдыхает по сравнению с Ленинским районом. Там «крышей» был Цапок, а у нас Газейкин, которого прикрывал бывший глава района Голубев. Потом Газейкина посадили – стало известно, что мусорная компания заплатила ему 5 млн 250 тысяч. И я понимаю, что он эту взятку не для себя, а для Голубева брал».

В начале года грянул ещё один скандал – бывший депутат Законодательного собрания области Наталья Кравченко, которую в 2016 году задержали в ростовском аэропорту с привезёнными из Эмиратов контрабандными бриллиантами, выйдя из колонии, призналась: дескать, камни она возила не для себя, а для местной элиты, в том числе для жены губернатора. Вопросы ей, правда, задать не успели – Кравченко вдруг скоропостижно скончалась.

Не забылась и история со страшным пожаром 2017 года, уничтожившим квартал малоэтажной застройки в центре Ростова. С самого начала очевидцы уверяли, что это был поджог с целью расчистить ценную территорию под элитное жильё. Губернатор клялся, что никто не лишится своего имущества. Однако впоследствии власти начали подавать в суд, лишая погорельцев права собственности.

Потому по Ростову и пошли слухи: Голубеву готовят чёрную метку. Особенно это мнение укрепилось после того, как 24 августа губернатор пообщался по видеосвязи с Владимиром Путиным. Расчёт, видимо, был на то, что беседа покажет избирателям: президент поддерживает кандидата. Однако Путин фактически устроил главе области выволочку, публично перечислив все его недоработки. Почему в последние годы на Дону сокращается производство сельхозпродукции, хотя в целом по стране оно растёт? Почему идёт сокращение объёмов жилищного строительства? Сегодня в Ростовской области более 96 тыс. безработных – самый высокий показатель за последние 29 лет! Количество врачей в регионе на 10 тыс. (!) меньше, чем в среднем по стране. Понятно, почему область покидают её жители. И ведь речь идёт не о каком-то северном крае с вечной мерзлотой, а о благодатном юге. На этом фоне финальное пожелание губернатору удачи выглядело выдавленной дежурной фразой.

Других снимали и за меньшее, почему же Голубев остаётся в обойме? По слухам, причина проста: вроде как его жена является давней знакомицей супруги Дмитрия Медведева, который некогда и поставил протеже на пост губернатора. Если так, то это многое объясняет. Правда, сейчас по Ростову ходит и ещё один слух: дескать, Голубева в администрации президента хоть и согласовали как кандидата, однако помогать на выборах ему не будут – пусть люди сами решат, мил им «строитель детсадов» или нет. Хотя выбирать особенно не из кого, соперники по выборам словно нарочно подобраны так, что один другого стоит. К тому же это ведь Ростовская область подарила мем про 146% проголосовавших. Потому что-что, а считать в местном избиркоме умеют.

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»

– Встреча Путина с Голубевым, возможно, одна из наиболее резонансных и значимых в числе такого рода консультаций главы государства с участниками сентябрьских выборов. Встречу с Голубевым вряд ли можно оценивать исключительно как сигнал избирателям. В большей степени она имеет значение как сигнал внутриэлитным игрокам, напоминающий, что Голубев выдвинут в роли «согласованного»

и «окончательного» кандидата.

Сергей Тузлов