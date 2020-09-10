 

Над Сан-Франциско нависли «марсианские» небеса

10.09.2020, 9:26, Разное

Жители Сан-Франциско проснулись посреди «марсианского» пейзажа. Небо над городом стало ядовито-красным, а небоскребы скрылись в непроглядной алой дымке.

Причиной этого необычного явления стали пожары, которые бушуют в Калифорнии, а ветер разносит дым в разные стороны.

В Сети активно обсуждают союрреалистичные городские пейзажи, запечатленные пользователями. Некоторые сравнили их с кадрами из кинофильма «Бегущий по лезвию», а кто-то в шутку предположил, что Землю терраформируют инопланетяне под нужные им условия.

Кстати, когда мощнейшие пожары охватили Австралию, некоторые уфологи выдвинули точно такую же версию. Якобы пришельцы заинтересованы в поднятии на планете уровня углекислого газа, которым они дышат.



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