Специалисты рассказали о признаках печеночной недостаточности

10.09.2020, 12:53, Разное

Медики перечислили признаки, сигнализирующие о печеночной недостаточности. При своевременном обращении за медицинской помощью удастся избежать опасных последствий, возникающих при нарушении работы печени.

К одним из основных признаков печеночной недостаточности относятся желтый оттенок кожи, многочисленные синяки, а также отекшие руки, ноги и живот. Все это проявляется, если недуг развивается продолжительное время. Иногда медики диагностирую пожелтение белков глаз, зуд и потемнение мочи.

Однако вышеперечисленные симптомы относятся к категории поздней стадии. На ранней стадии возникает потеря аппетита, а после трапезы ощущаются чувство тошноты или дискомфорт в животе в правой стороне. Иногда появляется слабость и общее недомогание. При возникновении любых признаков печеночной недостаточности медики рекомендуют посетить врача, поскольку печень необходима для пищеварения и вывода желчи из организма.