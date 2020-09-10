 

Специалисты рассказали о признаках печеночной недостаточности

10.09.2020, 12:53, Разное

Медики перечислили признаки, сигнализирующие о печеночной недостаточности. При своевременном обращении за медицинской помощью удастся избежать опасных последствий, возникающих при нарушении работы печени.
К одним из основных признаков печеночной недостаточности относятся желтый оттенок кожи, многочисленные синяки, а также отекшие руки, ноги и живот. Все это проявляется, если недуг развивается продолжительное время. Иногда медики диагностирую пожелтение белков глаз, зуд и потемнение мочи.

Однако вышеперечисленные симптомы относятся к категории поздней стадии. На ранней стадии возникает потеря аппетита, а после трапезы ощущаются чувство тошноты или дискомфорт в животе в правой стороне. Иногда появляется слабость и общее недомогание. При возникновении любых признаков печеночной недостаточности медики рекомендуют посетить врача, поскольку печень необходима для пищеварения и вывода желчи из организма.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Ортон, Ах-Минг, Нума… – почему у инопланетян такие странные имена?

24.08 / Проверка на прочность: остеопорозу брошен вызов?

28.06 / В Индии родилась девочка без рук и без ног

26.07 / Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу “Дом-2”

02.09 / Учёные выяснили, какое средство помогает избежать тяжёлой старости

31.08 / Мнение: Чекисты Путина оборзели в конец!

06.07 / ДНК, влияющее на COVID-19, человек получил от неандертальцев

11.08 / Россияне стали меньше доверять Александру Петрову

21.07 / Стало известно, при какой погоде больше “радиус поражения” у кашля и чихания

06.08 / Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска