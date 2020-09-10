Звёздный диетолог Королева рассказала о полезных свойствах витамина N

10.09.2020, 12:53, Разное

В настоящее время медики, рассказывая о здоровье человека, всё чаще стали уделять внимание альфа-липоевой кислоте (витамин N). Звёздный диетолог Королева пояснила о полезных свойствах этого натурального средства.

Кандидат медицинских наук Маргарита Королева уверена, что здоровое питание – это самый простой и надёжный путь к лучшей жизни. Употребляя продукты с альфа-липоевой кислотой (овощи, бобовые, зерновые и ягоды) можно не только уменьшить концентрацию сахара в крови, но и снизить массу тела, а также восстановиться при физических нагрузках. Данным органическим соединением славятся фасоль, горох и чечевица, лён, рожь и пшеница, есть витамин N в картофеле, белокочанной капусте, помидорах и болгарском перце, а также в землянике, бананах и буром рисе. Натуральное средство, участвуя в углеродном обмене, является мощным антиоксидантом и благоприятно влияет на печень, его рекомендуют для оздоровления сердца и сосудов, для очистки организма от шлаков и токсинов.

Витамин N помогает при сахарном диабете, хроническом воспалении поджелудочной железы, сердечной недостаточности и даже комплексном лечении атеросклероза. Эксперт Королева не советует употреблять альфа-липоевую кислоту с алкогольными напитками, так как этот витамин не усвоится, а организм получит колоссальную нагрузку на печень.