 

Звёздный диетолог Королева рассказала о полезных свойствах витамина N

10.09.2020, 12:53, Разное

В настоящее время медики, рассказывая о здоровье человека, всё чаще стали уделять внимание альфа-липоевой кислоте (витамин N). Звёздный диетолог Королева пояснила о полезных свойствах этого натурального средства.
Кандидат медицинских наук Маргарита Королева уверена, что здоровое питание – это самый простой и надёжный путь к лучшей жизни. Употребляя продукты с альфа-липоевой кислотой (овощи, бобовые, зерновые и ягоды) можно не только уменьшить концентрацию сахара в крови, но и снизить массу тела, а также восстановиться при физических нагрузках. Данным органическим соединением славятся фасоль, горох и чечевица, лён, рожь и пшеница, есть витамин N в картофеле, белокочанной капусте, помидорах и болгарском перце, а также в землянике, бананах и буром рисе. Натуральное средство, участвуя в углеродном обмене, является мощным антиоксидантом и благоприятно влияет на печень, его рекомендуют для оздоровления сердца и сосудов, для очистки организма от шлаков и токсинов.

Витамин N помогает при сахарном диабете, хроническом воспалении поджелудочной железы, сердечной недостаточности и даже комплексном лечении атеросклероза. Эксперт Королева не советует употреблять альфа-липоевую кислоту с алкогольными напитками, так как этот витамин не усвоится, а организм получит колоссальную нагрузку на печень.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года

06.07 / В Индонезии в целях борьбы с коронавирусом создали ожерелье из эвкалипта

07.07 / 61-летняя Мадонна опубликовала откровенное селфи, для которого позировала без белья

20.07 / Жизель Бундхен отказалась от подарков на свой день рождения в пользу помощи планете

06.09 / Располневшая Юлия Барановская удивила внешним видом в коротком платье

18.07 / Опубликован ТОП-5 загадочных существ на планете

29.07 / “Катюша” ликвидировала в Ираке третий за неделю военный вертолет США

11.08 / Личное: В Крым? Не поеду!

28.08 / Для проведения парада 2 сентября Лукашенко объявил всеобщую мобилизацию

05.07 / «Швеция должна улучшить отношения с Россией»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска