Российская порнозвезда находилась на грани смерти во время операции по липосакции

10.09.2020, 12:53, Разное

Порнозвезда из Тюмени Любовь Бушуева, наиболее известная по творческому псевдониму Лола Тейлор, могла умереть на хирургическом столе из-за хронического заболевания, о наличии которого она даже не подозревала. Актрисе из фильмов для взрослых проводили операцию по липосакции.

Для спасения Лолы Тейлор врачам потребовалось ввести в ее организм сильнодействующие препараты. Ухудшение состояния актрисы произошло после пробуждения от наркоза. Она чувствовала себя настолько плохо, что боли в животе после операции не так сильно ее беспокоили по сравнению с комом в горле. Тогда было решено позвать анестезиолога, чтобы он вколол необходимые лекарства.

Обычно перед проведением подобных операций врачи должны убедиться в отсутствии хронических заболеваний, чтобы исключить риски для жизни, но в этот раз актриса, вероятно, спешила с тем, чтобы избавиться от лишнего жира. Процедура обошлась Лоле Тейлор в 300 000 рублей, однако конечный результат ее удовлетворил. Она надеется, что похудение поможет ей в работе.