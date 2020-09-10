 

Российская порнозвезда находилась на грани смерти во время операции по липосакции

10.09.2020, 12:53, Разное

Порнозвезда из Тюмени Любовь Бушуева, наиболее известная по творческому псевдониму Лола Тейлор, могла умереть на хирургическом столе из-за хронического заболевания, о наличии которого она даже не подозревала. Актрисе из фильмов для взрослых проводили операцию по липосакции.
Для спасения Лолы Тейлор врачам потребовалось ввести в ее организм сильнодействующие препараты. Ухудшение состояния актрисы произошло после пробуждения от наркоза. Она чувствовала себя настолько плохо, что боли в животе после операции не так сильно ее беспокоили по сравнению с комом в горле. Тогда было решено позвать анестезиолога, чтобы он вколол необходимые лекарства.

Обычно перед проведением подобных операций врачи должны убедиться в отсутствии хронических заболеваний, чтобы исключить риски для жизни, но в этот раз актриса, вероятно, спешила с тем, чтобы избавиться от лишнего жира. Процедура обошлась Лоле Тейлор в 300 000 рублей, однако конечный результат ее удовлетворил. Она надеется, что похудение поможет ей в работе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Ученые: Обычный кофе – залог долголетия

25.06 / «Международный журнал изучения импотенции» отозвал статью автора из РФ об импазе

14.07 / Определился главный конкурент Лукашенко на президентских выборах – 2020

15.08 / Попаданец из белорусского будущего

12.07 / Мнение: Конец Святой Софии

27.07 / Личное: Наговаривают!

24.08 / «Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

23.07 / Мнение: Когда уже эту ВШЭ разгонят?

31.07 / Лесной косметолог: 5 малоизвестных свойств черники для кожи

09.07 / Их разыскивает Лондон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска