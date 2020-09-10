 

В Шотландии запечатлели нечто, похожее на лох-несское чудовище

10.09.2020, 9:53, Разное

Житель британского Саутгемптона Стив Чаллис во время отдыха в Шотландии в прошлом году сфотографировал существо в озере, внешне схожее со знаменитым лох-несским чудовищем, пишет The Daily Record.

Фотографии были сделаны во время поездки на экскурсию в замок Аркарт на берегу знаменитого озера. Мужчина фотографировал противоположный берег, когда обратил внимание на рябь в воде. Он сделал несколько снимков, а затем из воды на мгновение появилось и само существо. После этого оно скрылось и больше не появлялось. В результате камера зафиксировала животное только на одном кадре, который Чаллис обнаружил уже спустя несколько месяцев, когда отсматривал сделанные во время поездки снимки на карантине из-за коронавируса.

После того как британец поделился странным снимком в интернете, пользователи предположили, что это было знаменитое лох-несское чудовище. Однако сам фотограф этого мнения не разделяет. Он не верит в монстра и считает, что снятое им существо было попросту большой рыбой или тюленем.

Интерес к фотографии проявил блогер и эксперт по Несси Роланд Уотсон, однако он предполагает, что сделанный Чаллисом снимок отредактирован в фотошопе. Сам же Чаллис уверяет, что фотография подлинная. Он обратил внимание, что сделанный им кадр совсем не похож на те снимки монстров, которыми изобилует сеть. При этом он по сей день уверен, что заснял просто большую рыбу.



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