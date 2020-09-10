Встречи с безликими гуманоидными существами

10.09.2020, 8:52, Разное

Странные гуманоидные создания, определенно не являющиеся животными, балансируют на грани уфологии и криптозоологии, хотя может быть они являются демонами или призраками.

По какой-то причине чаще всего их видели на дорогах. Может быть это беспокойные души погибших в ДТП? Но тогда почему у них нет лиц?

Скелет без лица

Эта история была рассказана 15 июля 2016 года слушателем паранормального радио "Coast to Coast AM" по имени Нейт. Он рассказал, что живет в Индианаполисе, штат Индиана и работает водителем-дальнобойщиком.

Однажды вечером он ехал на восток по шоссе I-80. Он был бодр и свеж, потому что только что проспал 8 часов подряд и хорошо отдохнул. Так что то, что он далее увидел, никак не могло быть галлюцинацией от усталости.

"Были сумерки, солнце почти село, когда я увидел недалеко впереди фигуру человека, которая стояла прямо на обочине дороги, у белой линии. Я сбавил скорость, так как побоялся, что человек может начать перебегать дорогу перед моим грузовиком.

Когда я подъехал к нему еще ближе, я увидел, что это определенно человек, среднего роста, без одежды и очень худой. Критически худой. Когда я проезжал мимо него, он поднял голову и я увидел его лицо, точнее его НЕ лицо: у него не было глаз, рта, даже ноздрей. Ни одного отверстия на голове.

Он был такой бледный и тощий, что выглядел как живой скелет с обесцвеченной кожей. И он стоял и просто "смотрел" на меня. От этого страшного зрелища я дал газу и не притормаживал до самого Чикаго. Моя кровь застыла в жилах, волосы встали дыбом. Я никогда не оглядывался и это было самой тревожной вещью, что я когда-либо видел в своей жизни."

Женщина в длинном пальто

Другая история о встрече с безликим человеком была опубликована на сайте исследователя Лона Стриклера "Phantoms and Monsters" и пришла от очевидца, который живет в долине Оканаган в Британской Колумбии, Канада.

Он и его друзья, по его словам, раньше очень любили ездить поздними вечерами по лесным дорогам и веселиться. Но в тот вечер все изменилось:

"Мы тогда были вдвоем – я и мой друг Д., и находились на холмах примерно в 5 милях от ближайшего жилого дома. Мы заехали совсем в глухой угол и вдруг увидели как по обочине грунтовой дороги идет пожилая женщина. Она была закутана в длинную шаль или это было такое пальто с капюшоном.

Мы оба удивились ей и Д. спросил меня "Может нам остановиться и подвезти ее?". Я кивнул и он сбавил скорость, чтобы спросить женщину не нужна ли ей помощь и не заблудилась ли она. Но когда мы подъехали к ней совсем близко, мы увидели ее лицо, точнее то место, где должно было быть лицо. Но там ничего не было. Просто одна большая серая дыра.

Мы оба просто потеряли дар речи и потом медленно-медленно поехали прочь оттуда. Я долго смотрел в зеркало заднего вида, когда мы уезжали от "женщины". Было 2 или 3 часа ночи и не было никакого разумного объяснения того, что тут в полнейшей глуши могла делать любая пожилая женщина. И мы оба хорошо видели, что у нее не было лица".

Безликая женщина в машине

Следующий случай был опубликован на том же сайте "Phantoms and Monsters" и пришел от женщины, с которой похожая страшная встреча произошла днем. Она ехала в школу, чтобы забрать оттуда своего ребенка, но так как было еще рановато, она решила по пути заехать в небольшой "Исторический парк", где была мельница 19 века и другие занятные вещи.

Когда она остановилась на парковке парка, кроме ее машины там стояли лишь еще два, белый БМВ и старая золотистая Хонда. Потом она пошла по тропинке парка мимо красивого водопада, а потом вышла к мельнице и дальше. Она хорошо провела в парке время, а потом снова пошла на парковку, чтобы сесть в машину и поехать в школу.

"Едва я вышла на парковку, как ощутила сильный трупный запах, словно рядом лежит разлагающееся тело большого животного. У меня до этого было немало случаев столкновения с аномальными явлениями, поэтому я сразу поняла, что тут что-то необычное.

Я быстро села в машину и когда начала разворот, то в зеркало заднего вида увидела золотистую Хонду, на заднем сиденье которой сидела женщина без лица и со спутанными длинными каштановыми волосами.

Вместо лица у нее была словно дыра, а сама она была совершенно черная. Ее волосы выглядели сильно спутанными и в них запутались мелкие веточки. Я смотрела на нее испуганно, не отрывая глаз, а она смотрела на меня. И так она проследила за мной все то время, что я выезжала с парковки".

Безликий на корточках

Другая история была выложена пользователем Реддита с ником "BigAmen". Это произошло в 2013 году в небольшом городке к югу от Далласа, штат Техас. В то время очевидец гостил в доме своей девушки и в 11 вечера решил поехать за едой на вынос в ближайшую закусочную.

Было уже очень темно, когда он вышел из дома девушки и пошел к своей машине, которая стояла у обочины под редким в этих местах фонарем. Было очень тихо, но он не ощущал ничего необычного, пока не подошел к своей машине вплотную.

"Я наткнулся на очень странное и отталкивающее зрелище. Это был высокий мужчина в обычной одежде, который сидел на корточках в трех метрах от моей машины. Сначала я подумал, что это бездомный или жертва ограбления, но мой внезапный страх быстро превращался в полный ужас. Я уже понимал, что столкнулся с чем-то аномальным, неестественным.

Я вырос в большом городе и у меня в жизни было немало стычек на улицах с различными бездомными и наркоманами, поэтому я настораживающе ждал реакции от этого человека. Через 10 секунд, не дождавшись, я быстро залез в машину и запер двери и когда стал разворачиваться, мои фары упали на этого человека и я мог рассмотреть его лучше. В этот момент у меня заледенело в животе.

Я хорошо видел, что на нем темные брюки и пиджак с длинным рукавом и наглухо застегнутым воротником, но на его лице не было НИЧЕГО. Ни глаз, ни рта, только легкие выемки и очертания на том месте, где они должны были находиться. И теперь он стоял в полный рост, отчего казался еще выше, чем предполагалось изначально.

Именно тогда я посмотрел вниз и увидел, что он парит примерно в футе (30 см) над асфальтом. Его безликое лицо было повернуто в сторону моей машины. От страха, который я ощущал в данный момент, мое лицо онемело и каждый сигнал тревоги в моем мозгу приказывал мне уезжать. Я развернулся и очень быстро уехал оттуда".