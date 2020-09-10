Эксперт: Выздоровление Навального исключает отравление «Новичком»

10.09.2020, 12:48, Новости дня

«Возможно, при отравлении Навального был использован один из компонентов, который далеко не так токсичен, как бинарный нервно-паралитический газ в целом. При этом РФ с подобными веществами не работает лет 30», – сказал газете ВЗГЛЯД химик Игорь Никулин. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что блогер Алексей Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы.

«Я читал публикации в немецкой прессе о якобы новом виде «Новичка». Они пишут, что это бинарное вещество, то есть состоящее из двух компонентов. Но для того, чтобы привести такое вещество в боевое состояние, нужен взрыв. А поскольку в случае с Навальным никакого взрыва не было – значит, и «Новичка» не было. Этим можно объяснить высокую скорость выздоровления блогера», – сказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Возможно, был использован один из компонентов, который далеко не так токсичен, как бинарный нервно-паралитический газ. Причем, видимо, компонент упаковали в какую-то микрокапсулу, чтобы он подействовал через несколько часов», – предполагает собеседник.

«В любом случае это могли сделать только западные спецслужбы, которые в последние 20 лет работали с веществами подобного типа. Это предположение подтверждает и тот факт, что немецкие военные врачи сразу же засекретили результаты анализов. При этом РФ с подобными веществами не работает лет 30», – заключил Никулин.

Ранее западные СМИ сообщили, что блогер Алексей Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. По мнению врачей, физически блогеру удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже полностью восстановился.

По данным газеты Der Spiegel, в настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина. Это связано с тем, что Навальный по мере улучшения состояния сможет принимать больше посетителей, для этого необходимо пройти три кордона охраны, уточнило издание. Правда, полиция Берлина сообщила РИА «Новости», что не знает, откуда СМИ взяли данные об усилении мер безопасности Навального.

Ранее медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось. Берлин направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт–химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.