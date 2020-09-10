Китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект

10.09.2020, 12:48, Новости дня

Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль, находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект, сообщили специализированные СМИ.

Как сообщил сайт SpaceNews, сеть космического наблюдения Соединенных Штатов назвала его NORAD ID 46395.

Эксперты предположили, что изделие стартовало перед тем, как секретный космический корабль сделал два полных оборота и сошел с орбиты, передает РИА «Новости».

В издании также отметили, что Китай не обнародовал никакие подробности о природе объекта.

Напомним, 4 сентября Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль. Запуск состоялся в пятницу с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») c космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия.