Авиалайнер Boeing 747 мог стать воздушным авианосцем для запуска «микроистребителей»

10.09.2020, 12:48, Разное

Американский производитель крупнейших пассажирских авиалайнеров собирался переоборудовать Boeing 747 в воздушный авианосец для запуска «микроистребителей». В 1970-х для этих целей специальное ведомство проводило исследование, результаты которого должны были доказать возможность реализации проекта.

Эксперты компании Boeing полагали, что пассажирскому авиалайнеру хватит мощности, чтобы нести на себе до 10 небольших истребителей с экипажем. При этом предполагалось, что авианосец станет не только стартовой площадкой для запуска, но и посадочной полосой. Пропускная способность воздушного авианосца должна была составлять два самолета в 80 секунд. Также на авиалайнере хотели создать специальную зону отдыха для пилотов.

Хотя реализация проекта так и не была осуществлена, в США продолжаются исследования в этой области. Только теперь с воздушного авианосца намереваются запускать беспилотники. Площадкой для таких летающих аппаратов может выступать C-130 Hercules или любой другой военно-транспортный самолет. Эксперты отмечают, что выбор в пользу беспилотников сделан из-за экономической целесообразности. Производить их намного дешевле «микроистребителей».