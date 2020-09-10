В Китае вышел самый бюджетный 5G-смартфон Realme V3

10.09.2020, 12:48, Разное

На рынок Китая вышел самый бюджетный смартфон с модулем для работы в сетях пятого поколения мобильной связи. Устройство Realme V3 с 5G, по оценкам экспертов, еще более укрепит позиции китайской компании и поможет развитию нового уровня коммуникаций.

Стоимость аппарата, как пишет пресс-служба производителя, будет ниже психологической отметки в 150 долларов. При этом смартфон Realme V3 соответствует всем актуальным запросам рынка мобильных технологий. Так, на выбор покупателя предлагаются два варианта объема оперативной и встроенной памяти. Базовая модель с 6-гигабайтным чипом «оперативки» обойдется в 146 долларов США, в ней также есть 64-гигабайтный флэш-накопитель. За 205 и 234 доллара можно приобрести девайс с вместительностью в 6 и 8 гигабайт, в обоих случаях основная память равна 128 гигабайтам.

Экран устройства размером в 6,5 дюйма с каплевидным вырезом под селфи-камеру получил разрешение в 1600 х 720 пикселей. Работает Realme V3 на однокристальном чипсете MediaTek Dimensity с индексом 720. Основная камера самого дешевого 5G-смартфона получила три датчика, пару 2-мегапиксельных, и один в 13 мегапикселей. Фронтальный объектив в устройстве 8-мегапиксельный.

Батарея Realme V3 в 5 тысяч мА•ч с возможностью 18-ваттной быстрой зарядки позволит гаджету работать, как отмечает производитель, порядка 33 часов. Пока аппарат можно купить только в КНР, однако далее он может появиться в продаже и в других странах мира.