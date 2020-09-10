 

Песков назвал ерундой данные oб атаковавших фирму Байдена «российских хакерах»

10.09.2020, 12:48, Новости дня

Сообщения СМИ о поддерживаемых Россией хакерах, которые пытаются вмешаться в избирательный процесс в США, похожи на очередную ерунду, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не в курсе, какая фирма, что значит «поддерживаемая российским государством». Похоже на очередную ерунду, которую публикует, к сожалению, иногда уважаемое агентство», – цитирует ТАСС Пескова. 

Ранее агентство Reuters сообщило, что «российские хакеры» якобы атаковали консалтинговую компанию SKDKnickerboc, которая помогает в борьбе демократа Джо Байдена за президентское кресло. Попытку кибератаки на фирму зафиксировали специалисты американской корпорации Microsoft.

Накануне сенаторы США заявили о «причастности» президента РФ Владимира Путина к взлому серверов демократов.



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