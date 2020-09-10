В Роскосмосе задумались об отправке к Луне биокорабля с животными

10.09.2020, 12:48, Разное

Специалисты из института Роскосмоса ЦНИИмаш предлагают отправить к Луне биокорабль «Возврат-МКА-Л» с животными с целью проведения космических экспериментов во время полета по гало-орбите. Статья об этом появилась в журнале научного учреждения «Космонавтика и ракетостроение».

Космический аппарат станет разновидностью биоспутника. Ученые планируют запустить его в точку Лагранжа L1, находящуюся в 315 000 км от Земли. Условия в данных окрестностях являются наиболее благоприятными для проведения ряда космических экспериментов, которые можно осуществить только во время полета по гало-орбите.

Основой для биоспутника «Возврат-МКА-Л» может послужить пилотируемый корабль «Орел», поскольку форма запущенного ранее спутника «Бион-М» не устроила ученых. В космос биокорабль с различными животными на борту выведут при помощи ракеты-носителя «Союз-5». Примерная дата запуска биокорабля пока не раскрывается, в свою очередь новый проект из серии космических аппаратов «Бион» планируют реализовать уже в 2023 году.