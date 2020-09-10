Пес спас девочку от изнасилования в Санкт-Петербурге

10.09.2020, 12:48, Новости дня

В Петербурге полицейские при помощи служебной собаки задержали подозреваемого, намеревавшегося изнасиловать 15-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

«В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, пытавшегося надругаться над 15-летней девочкой», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В правоохранительные органы обратилась жительница Петродворцовского района города, она сообщила о пропаже дочери.

К поискам ребенка подключились в том числе кинологи, служебный пес по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взял след и привел полицейских к заброшенному дому на Александровской улице.

«Собака также точно указала подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек», – уточнили в ГУ МВД.

Правоохранители нашли злоумышленника в тот момент, когда он собирался надругаться над девочкой. Полиция установила, что мужчина угрожал ей кухонным ножом на берегу Финского залива, совершил с ней развратные действия, а потом отвел в заброшенный дом.

«Однако благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца», – заключили в ведомстве.

Летом 2019 года пес по кличке Мачо во время прогулки в Санкт-Петербурге спас оставленную матерью новорожденную девочку.