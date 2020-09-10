Комиссия признала нарушение этики адвокатом Пашаевым

10.09.2020, 12:48, Новости дня

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс этики, сообщил источник в адвокатских кругах.

«Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, нарушения связаны с публичной активностью адвоката.

Напомним, в четверг Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представлявшие стороны по уголовному делу о ДТП с участием Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия–Алания.