Комиссия признала нарушение этики адвокатом Пашаевым
10.09.2020, 12:48, Новости дня
Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс этики, сообщил источник в адвокатских кругах.
«Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката», – сказал собеседник ТАСС.
По его словам, нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Напомним, в четверг Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ.
В июле сообщалось, что Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представлявшие стороны по уголовному делу о ДТП с участием Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия–Алания.
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