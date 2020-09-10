 

Десятая жена в гареме – Личное мнение

10.09.2020, 12:37, Разное

О чём мечтает сильная женщина? Состоявшая певица. Примерная мать. Порядочный человек, например.

Вот ни за что не поверите — быть десятой женой в гареме. Будешь ты десятой, и у тебя будет всё «ровно»!

Юлю Михальчик я считаю состоявшейся женщиной.

Ну, а чего — прошла передом и Фабрику звёзд, и Донбасс. Теперь депутатствует в Санкт-Петербурге на пару с Миланой Тюльпановой, но вот мечтает о простом женском счастье — быть десятой женой.

Юля со знанием дела рассуждает о мусульманских семьях. Пожалуй, даже процитирую её, вы уж простите:

«Вообще, жён — 99. У них же как? Самое главное, муж должен обеспечивать, и всё, больше ничего. Знаешь, будешь ты десятой, зато у тебя всё ровно».

Ни за что бы не поверила, что так оскорбительно может рассуждать современная женщина и депутат, если бы своими ушами не услыхала.

Короткий спич депутата Юли оскорбляет и мусульман, и женщин. Михальчик со своим инстаграмным мировоззрением лезет в чужие традиции, постулируя, что если тебя обеспечивают, ты можешь спокойно быть десятой дырой.

С чего она вообще так уверенно говорит о мусульманских традициях? Была на гастролях где-то, где в семье десять жён?

Я понимаю Юлю — с её лицом ей даже 99-й женой быть не светит. И мечты её вполне себе понятны — чтобы её обеспечивали.

Но разве может вот так рассуждать современная депутатка? Готова, мол, быть десятой, только бабки давай и будет всё «ровно»!

В гарем? Отлично, значит идём в гарем. Снимать штаны по команде? Ну, обещала, что будет всё «ровно» — снимаю!

Чем отличается такой «гарем» от эскорта, Михальчик не объясняет. Вполне возможно, что и сама не видит разницы, но вот беда — когда я смотрю на Юлю, то понимаю, что даже гарем для неё — несбыточная мечта.

Уж некрасива больно.

Что самое неприятное — некрасива мыслями. Как впрочем, и многие эскортограмные девки, не уважающие себя.

К чему это я? Ах, да: взяли бы Юльку десятой женой в семью?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: Никто не ожидал такого от белорусских журналистов

21.07 / Жена султана Сулеймана из “Великолепного века” показала трогательное фото с младенцем

10.09 / Врач Русакова предупредила об опасности овсяной каши

08.09 / Ученые рассказали о влиянии времен года на выживаемость коронавируса

08.08 / На теле умершей в захваченном Среднеуральском монастыре девочки нашли повреждения

25.08 / Что может грозить Лукашенко за передачу оружия 15-летнему сыну

17.07 / Мнение: Убитые под Зайцево. Продолжение

03.08 / Ученые разработали метод борьбы с неизлечимой формой слепоты

24.08 / Мнение: Навальнятки, ну, пожалуйста, ответьте, на пару вопросов про вашего царя?

07.08 / Мнение: Предупреждение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска