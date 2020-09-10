Десятая жена в гареме – Личное мнение

10.09.2020, 12:37, Разное

О чём мечтает сильная женщина? Состоявшая певица. Примерная мать. Порядочный человек, например.

Вот ни за что не поверите — быть десятой женой в гареме. Будешь ты десятой, и у тебя будет всё «ровно»!

Юлю Михальчик я считаю состоявшейся женщиной.

Ну, а чего — прошла передом и Фабрику звёзд, и Донбасс. Теперь депутатствует в Санкт-Петербурге на пару с Миланой Тюльпановой, но вот мечтает о простом женском счастье — быть десятой женой.

Юля со знанием дела рассуждает о мусульманских семьях. Пожалуй, даже процитирую её, вы уж простите:

«Вообще, жён — 99. У них же как? Самое главное, муж должен обеспечивать, и всё, больше ничего. Знаешь, будешь ты десятой, зато у тебя всё ровно».

Ни за что бы не поверила, что так оскорбительно может рассуждать современная женщина и депутат, если бы своими ушами не услыхала.

Короткий спич депутата Юли оскорбляет и мусульман, и женщин. Михальчик со своим инстаграмным мировоззрением лезет в чужие традиции, постулируя, что если тебя обеспечивают, ты можешь спокойно быть десятой дырой.

С чего она вообще так уверенно говорит о мусульманских традициях? Была на гастролях где-то, где в семье десять жён?

Я понимаю Юлю — с её лицом ей даже 99-й женой быть не светит. И мечты её вполне себе понятны — чтобы её обеспечивали.

Но разве может вот так рассуждать современная депутатка? Готова, мол, быть десятой, только бабки давай и будет всё «ровно»!

В гарем? Отлично, значит идём в гарем. Снимать штаны по команде? Ну, обещала, что будет всё «ровно» — снимаю!

Чем отличается такой «гарем» от эскорта, Михальчик не объясняет. Вполне возможно, что и сама не видит разницы, но вот беда — когда я смотрю на Юлю, то понимаю, что даже гарем для неё — несбыточная мечта.

Уж некрасива больно.

Что самое неприятное — некрасива мыслями. Как впрочем, и многие эскортограмные девки, не уважающие себя.

К чему это я? Ах, да: взяли бы Юльку десятой женой в семью?