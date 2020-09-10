 

“Скажу одно – со спортом не складывается”. Беременная жена Решетника позировала в купальнике

10.09.2020, 12:35, Новости дня

Беременная супруга телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник 10 сентября на своей странице в Instagram разместила снимок, сделанный в раздевалке бассейна.

На фото жена ведущего запечатлена вместе со своими сыновьями Иваном и Дмитрием. 

“Скажу одно – со спортом в эту беременность у меня не складывается. Только на плавание хожу, потому что спина побаливает после долгой езды на автомобиле”, – рассказала будущая многодетная мать. 

По словам Решетник, если им с детьми удается выбраться в бассейн, то там они проводят не менее трех часов.

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Мої  . Скажу одне – щось зі спортом в цю вагітність в мене не складається)) тільки на плавання ходжу, бо спина поболює після довгої їзди на авто. Та й графіки такі зараз, що й спорту не треба  Але коли ми вже всі добираємося до басейну, то точно на години три випадаємо з життя 

Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik) 10 Сен 2020 в 1:50 PDT

Григорий и Кристина Решетники воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). 10 июня Решетник сообщил, что они с женой ждут третьего ребенка. Супруги ждут появления малыша “ближе к зиме”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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