 

Богдан: Фразу “Весна прийде – саджати будемо” придумал я

10.09.2020, 12:35, Новости дня

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что является автором предвыборного лозунга “Весна прийде – саджати будемо”. 

“Многие, наверное, уже не помнят этого, но эту фразу придумал я. Это моя фраза. А там была другая фраза, которую придумал Владимир Александрович [Зеленский]”, – сказал Богдан. 

По его словам, Зеленский, когда был кандидатом в президенты, предлагал лозунг “Весна прийде – і побачимо, хто де крав”.

“Это перефразировка другой фразы известной. А я… Опять же, он тоже боялся этот биллборд ставить. Говорит: “Ну, это же мы вроде как угрожаем”. Говорю: “Да нет, мы здесь не угрожаем, мы говорим, что весна придет – и мы будем сажать… сад”. Но это оказался, кстати, самый мощный такой лозунг”, – сказал он. 

“Увольняя меня, Зеленский сказал: “Ты – как нелюбимая женщина”. Полный текст интервью Богдана Гордону

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности. 

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

10 октября во время пресс-марафона президент сказал, что рассчитывал на привлечение к ответственности всех коррупционеров сразу же после вступления в должность: “Когда я пришел, я думал, что на второй день мы будем всех сажать – всех коррупционеров. При этом первые “наручники”, которые надели на меня, – все вокруг сказали: “Ай-яй-яй! Президент не имеет права влиять на правоохранительные органы”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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