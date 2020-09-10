И бюджет, и звание
 

И бюджет, и звание

10.09.2020, 12:16, Главное
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На внеочередном заседании муниципального совета депутаты утвердили очередные изменения в бюджет города, а также приняли обращение в региональные органы власти о присвоении Рыбинску почетного звания «Город трудовой доблести».

– Почему мы нарушили свой регламент (проводя в очередной раз внеочередной совет – ryb.ru), – поинтересовался Александр Соколов.

– Если не принять эти решения, то для города будет плохо, – ответил на вопрос депутата председатель совета Константин Долгов.

– Поступают внешние источники (денежных средств), которые нужно заводить в ассигнования, – добавил глава Рыбинска Денис Добряков.

«Внешним источником» оказались 5 млн рублей, которые правительство Ярославской области пообещало выделить городу на строительство 1,1 км дороги к раскопкам на Усть-Шексне. Это своего рода бонус Рыбинску к предстоящему празднику «950-летие со дня основания».

Кроме того, в рамках изменения бюджета, дополнительно выделят 2,5 млн рублей на проектную документацию по ремонту Лоцманской биржи.

Что касается дороги к Усть-Шексне, то пока ее будут делать за счет местных средств, за счет дополнительных средств вырученных с арендной платы муниципального имущества (изменилась методика расчетов и денег стало больше). А после того, как деньги поступят из области их направят на погашение кредиторской задолженности рыбинского бюджета.

При этом, как заверили чиновники, дорогу сделают уже в этом году.

Решение об изменении бюджета депутаты приняли практически единогласно. Против проголосовал только Владимир Пахарев. По его мнению, эти 5 млн рублей было бы лучше направить на более значимый объект – подъездную дорогу к Южному кладбищу.

Что касается присвоения Рыбинску почетного звания «Город трудовой доблести», то здесь у депутатов сомнений не было – звание необходимо. Тем более, что после скандальной истории с отказом оплачивать газ, поставляемый на мемориал «Огонь памяти», это для бюджета будет актуально – ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» может взять все расходы на себя.

Но вот будет ли присвоено это звание Рыбинску, пока неизвестно.



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