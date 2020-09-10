Кремль прокомментировал приостановку участия Сербии в учениях

10.09.2020, 12:08, Новости дня

В Кремле не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами, уважают его, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что эта тема не обсуждалась, но затрагивалась. Собственно, здесь просто идет констатация того факта, что действительно в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить, здесь это не связано с Россией или еще с какими-то отдельными странами. Поэтому мы с уважением относимся к такому решению сербских властей», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, затрагивали ли эту тему в ходе беседы президентов РФ и Сербии.

«Нет», – ответил он на вопрос, объясняется ли такое решение Сербии давлением Запада.

Напомним, в среду глава сербского минобороны Александар Вулин заявил, что Евросоюз потребовал, чтобы Сербия отказалась от военных учений в Белоруссии.