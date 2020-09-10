Посол РФ подарил Лукашенко карты с подтверждением границ Белоруссии

10.09.2020, 12:08, Новости дня

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подарил белорусскому лидеру Александру Лукашенко копии карт российских губерний 19 века, на территории которых позже была создана республика.

Лукашенко провел встречу с Мезенцевым, в ходе которой посол РФ поздравил президента с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года, передает БелТА.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», – сказал посол.

На встрече с послом Лукашенко заявил, что в последние дни Москва и Минск значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала нужно, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства. Кроме того, президент говорил, что Белоруссия вступит в войну в том случае, если страны Запада проявят агрессию по отношению к России.