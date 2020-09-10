Объявлена дата презентации Tiggo 7 Pro и JAC iEV7s

10.09.2020, 12:03, Новости дня

В РФ сегодня представят усовершенствованный кроссовер под названием Chery Tiggo 7 Pro.

Представители бренда ранее анонсировали, что 22 сентября состоится выход электрокара под названием JAC iEV7s. В базовой комплектации цена модели составит от 1,4 миллиона рублей. Покупателям доступен паркетник с 1,5-литровым двигателем с мощностью 147 л.с. Также указывается, что во всех модификациях установили передний привод. В продажу модель выйдет с тремя новыми цветами кузова.

Кроме того, в Сети уже доступны официальные изображения китайского электрического хетчбэка JAC iEV7S, который обладает привлекательной внешностью. Достоинством новинки значится применение аккумулятора с запасом хода до 300 километров.