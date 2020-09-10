 

Объявлена дата презентации Tiggo 7 Pro и JAC iEV7s

10.09.2020, 12:03, Новости дня

В РФ сегодня представят усовершенствованный кроссовер под названием Chery Tiggo 7 Pro.

Представители бренда ранее анонсировали, что 22 сентября состоится выход электрокара под названием JAC iEV7s. В базовой комплектации цена модели составит от 1,4 миллиона рублей. Покупателям доступен паркетник с 1,5-литровым двигателем с мощностью 147 л.с. Также указывается, что во всех модификациях установили передний привод. В продажу модель выйдет с тремя новыми цветами кузова.

Кроме того, в Сети уже доступны официальные изображения китайского электрического хетчбэка JAC iEV7S, который обладает привлекательной внешностью. Достоинством новинки значится применение аккумулятора с запасом хода до 300 километров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Беларусь пережила третью ночь протестов

22.07 / Москва решила обратиться в международные организации из-за нападения на журналистов в США

10.07 / В Украине третьи сутки более 800 новых случаев инфицирования коронавирусом

04.09 / Гидрометцентр предупредил о «невыносимой жаре» в ряде регионов России

04.08 / «Лишь бы мир не потерял равновесия»: Захарова отреагировала на взрыв в Бейруте

05.08 / Эксперт предупреждал о возможном взрыве в Бейруте еще в 2014 году

10.07 / Колумнист Atlantico – у Нетаньяху есть шанс аннексировать Западный берег, пока американцы ушли

30.07 / Добровинский дал прогноз по приговору Ефремову

07.08 / Ловрен дебютирует в “Зените” в матче за Суперкубок

07.07 / Генсек ООН озвучил сценарии глобальных последствий пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска