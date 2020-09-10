Nissan выпустил 500-тысячный электромобиль Leaf

10.09.2020, 12:03, Новости дня

Японский автогигант Nissan объявил о выходе 500-тысячного экземпляра популярного электрокара Nissan Leaf.

В свою очередь, первая генерация электрокара вышла на рынок в 2009 году, тогда как спустя год модель предложили в свободную продажу. Вместе с тем юбилейный экземпляр выпустили в Сандерленде. Автомобиль продолжает оставаться одним из самых продаваемых на рынке благодаря высокой экологичности, несмотря на наличие конкурентов.

Вместе с тем модель Leaf неоднократно получала международные награды, которые подтверждают признание по всему миру. В компании уточнили, что юбилейный 500-тысячный экземпляр электрокара Nissan Leaf отправился к своему счастливому владельцу в Норвегию.