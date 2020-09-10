 

Bloomberg: обсуждение санкций против Беларуси приостановлено из-за Кипра

10.09.2020, 12:00, Новости дня

Попытки Европейского Союза оказать давление на Беларусь были приостановлены из-за другого кризиса на собственном заднем дворе ЕС, что высветило трудности блока по управлению конкурирующими геополитическими интересами.

Кипр заявил своим партнерам, что не подпишет предложение ЕС о введении санкций против десятков белорусских чиновников, если члены блока не согласятся выступить против Турции в связи с буровыми работами в восточной части Средиземного моря, сообщили информированные источники.

Внешнеполитические решения в ЕС требуют единогласия всех 27 стран блока.

В июне прошлого года Кипр предложил внести семь турецких субъектов в санкционный список ЕС, но эта инициатива продвигается медленными темпами, поскольку некоторые другие члены ЕС обеспокоены усилением противостояния с Анкарой в условиях и без того повышенной напряженности.

Дипломаты, участвующие в этом процессе, надеются на прорыв до заседания министров иностранных дел ЕС, которое пройдет позднее в сентябре, сообщили источники.

Хотя в августе официальные лица договорились о том, что под санкции попадут как белорусские, так и турецкие чиновники, за этим не последовало никаких действий, сообщил высокопоставленный дипломат, участвующий в дискуссиях.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал ускорить рассмотрение вопроса о санкциях в отношении белорусских чиновников после задержания нескольких лидеров оппозиции.

«Политические преследования в Беларуси, включая задержания по политическим мотивам и принудительные высылки должны прекратиться, – написал Мишель в Твиттере. – Белорусские власти должны освободить политических заключенных и дать гражданам возможность осуществлять свое право на свободу слова и собраний».



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