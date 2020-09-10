Der Spiegel: Навальный пришел в себя и может вспомнить события перед отравлением

10.09.2020, 12:00, Новости дня

Российский политик Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике «Шарите», полностью пришёл в себя после того, как его вывели из медицинской комы . Об этом сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel со ссылкой на источники. По данным этих изданий, если состояние Навального улучшится, то он может вспомнить все события перед отравлением, вплоть до того, как потерял сознание от боли в туалете самолёта, летевшего из Томска в Москву.

Также к Навальному могут допускать посетителей – до этого в его палату имели доступ только медицинские сотрудники и жена. Для посещения политика нужно преодолеть три кордона охраны. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш прокомментировала публикации в своём аккаунте в твиттере, заявив, что в них много неточностей.

По информации источников Der Spiegel, в берлинской клинике «Шарите» усилили охрану. Высший уровень безопасности «красная зона» введён 9 сентября после того, как выяснилось, что у Навального восстановилась память, так как это делает его положение более опасным. Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику «Шарите», рассказал собеседник издания.

По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов, а психически он уже восстановился практически полностью. Врачи считают, что Навальный выжил благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил ещё в аэропорту в машине скорой помощи.

«Один источник, связанный с больницей, использовал термин "помнит множество деталей, вплоть до боли в самолете". Другой источник использовал более консервативное описание», – уточнил автор Bellingcat Христо Грозев.

Навальный был отравлен новейшим типом боевого отравляющего вещества «Новичок» – более медленным по воздействию, чем «Новичок» уже известный, но более опасным, утверждает издание Die Zeit со ссылкой на анонимные источники. Новый яд не могли синтезировать в каких-либо других условиях, кроме лабораторий спецслужб, поэтому операцию с его использованием могла провести только российская спецслужба ФСБ, полагают собеседники издания.

Как пишет Die Zeit, немецкие власти считают, что один из следивших за политиком агентов спецслужбы мог нанести отравляющее вещество на поверхность чашки, из которой Навальный пил чай, или побрызгать ядом само содержимое чашки. Остатки яда были найдены на горлышке бутылки с водой, из которой пил политик, и на его руках.

Немецкое издание также предполагает, исходя из времени действия яда, что по планам преступников Навальный должен был умереть в самолёте по пути из Томска в Москву. Он остался в живых только «благодаря цепочке счастливых случайностей» – действиям пилота, который сразу же принял решение посадить самолёт, и врачей скорой помощи, оперативно вколовших оппозиционеру лекарство атропин.

Отдельно Die Zeit отмечает, что поскольку за Навальным велась постоянная слежка, то попытка устранить его со стороны каких-то третьих лиц или иностранных спецслужб представляется «немыслимой». «Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика», – резюмируют журналисты.

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда он возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. При этом источники издания «Медуза» утверждают, что в Омске у политика была «чёткая картина отравления», поэтому ему сразу начали вводить атропин.

Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику «Шарите». После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный «вне всяких сомнений» был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием «Новичок».

В понедельник немецкие врачи сообщили, что состояние здоровья российского оппозиционера улучшилось, он выведен из искусственной комы.