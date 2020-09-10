Дмитрий Исхаков трогательно поздравил Полину Гагарину с годовщиной свадьбы

10.09.2020, 11:55, Разное

В сентябре, 7 лет назад, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков заключили брак в Москве, а затем отправились на Сейшелы, чтобы сыграть свадьбу – такую, о которой оба мечтали. Здесь Дмитрий вновь сделал Полине предложение, и она – уже в роскошном свадебном платье – вновь ответила: “Да!”. О радостных событиях в жизни Дмитрий вспомнил и сейчас, когда они с Полиной уже успели объявить о расставании.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка на вопрос совершенно незнакомой женщины ответила: “Согласна!”. С того момента наша жизнь – как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь (это заклинание произнесла та же жрица культа ЗАГСа, и оно отпечаталось в моей памяти). С тех пор наша жизнь превратилась в удивительное приключение. Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался,

– написал Исхаков, опубликовав снимок из ЗАГСа. Первым развод подтвердил именно Дмитрий, написав соответствующее заявление в Instagram. Затем об этом сообщила и Полина – в эфире YouTube-шоу Жанны Мартиросян, Юлии Барановской и Натальи Красновой “Конечно, Вася!”. Жанна спросила певицу: “Поль, мы знаем, что ты только что развелась. Если вы решили пойти на такой шаг, я рада, что вы это делаете тихо и спокойно, что нет какого-то обсуждения, что вы ссоритесь в сети, потом миритесь, потом опять ссоритесь…”

Я вообще никогда не славилась пиаром личной жизни, на то она и личная, – сказала Полина. – Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь. И то же самое было, например, с моей второй беременностью. Я страшно не хотела, чтобы были мои фотографии, на которых я уже на серьезном сроке. Я этого не скрывала, просто очень не хотела именно фотографий, хотя я дорабатывала уже до восьмого месяца и было смешно – колобок поет. Но люди просили, хотели, чтобы я просто стояла на сцене и пела, и я с удовольствием это делала. Но я всегда просила соблюдать конфиденциальность того, как я выгляжу, потому что фотографий с моей первой беременности – огромное количество, и они используются как реклама средств для похудения. И самое удивительное – никто не пишет, что на этих фотографиях я на шестом месяце.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина на СейшелахНапомним, певица и фотограф познакомились в 2010 году: тогда Исхаков сделал для Гагариной серию фотографий, которая очень ей понравилась. И когда спустя три года артистке понадобились кадры для афиши концертного тура, она обратилась именно к нему. Вскоре у них состоялось первое свидание. Уже через полгода в Париже, на “мосту влюбленных”, Дмитрий сделал Полине предложение, а спустя год со дня первого свидания, 9 сентября 2014-го, они расписались.