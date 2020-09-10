 

Влад Соколовский с девушкой Ангелиной, Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской и другие на премьере в Москве

10.09.2020, 11:55, Разное

Светские кинопремьеры теперь проходят не только в кинотеатрах, но и в… отелях. Так, вчера в кинозале Ararat Park Hyatt состоялся первый российский показ комедии “История Дэвида Копперфилда”. Оценить этот образец британской сатиры пришли Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской, Влад Соколовский с подругой Ангелиной Сурковой, Денис Шведов, Маргарита Митрофанова, Никита Тарасов, Соня Карпунина и другие известные гости. 

Ирина Апексимова и Дарья АвратинскаяДенис Шведов и Ольга Кавалай-АксеноваВлад Соколовский и Ангелина СурковаГригорий КалининСоня Карпунина

В картине “История Дэвида Копперфилда” представлен довольно неожиданный и весьма ироничный взгляд на одноименное произведение Чарльза Диккенса. Но на дворе XXI век, и никого уже не удивляет тот факт, что главного героя в адаптации знаменитой и во многом автобиографической книги известного писателя играет британец индийского происхождения Дев Патель. К тому же, “рулит” этой экранизацией британский мастер сатиры и автор фильма “Смерть Сталина” Армандо Ианнуччи. Сюжетный костяк Диккенсовской истории – про мальчика-сироту, который вопреки всем горестям пробивается к безбедной жизни – режиссер оставил нетронутым. Но драму подправил до комедии, добавил репликам остроты, а самой картине – флэшбэков и черно-белой хроники. По-своему разукрасят эту “диккенсиаду” и такие актеры, как Тильда Суинтон, Хью Лори и Питер Капальди. Эта классика обещает быть совсем не скучной и очень даже веселой, в чем гости первого российского показа картины смогли лично убедиться.

Никита ТарасовМаргарита Митрофанова и Дмитрий ГрачевДмитрий БорисовИрина ЧайковскаяМаша ЦигальЭвелина БледансМария ГолубкинаИрина МуромцеваУбедиться же в этом зрителям можно будет уже совсем скоро: картина “История Дэвида Копперфилда” появится в российских онлайн-кинотеатрах 17 сентября. 



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