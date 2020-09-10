Опубликованы изображения F-35 в российском камуфляже

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10.09.2020, 11:48, Новости дня

Ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон опубликовал первые изображения американского истребителя F-35, замаскированного под российский истребитель.

Фотографии Хемптон опубликовал в Facebook. Для достоверности на крыльях самолета нарисовали даже красные звезды, как на авиации ВКС России.

По словам Хемптона, разработку такого дизайна самолета у него заказали военные.

«Это всего лишь краткий обзор. Официальную презентацию ждите в следующем году», – указал художник.

Как передает РИА «Новости», американские истребители маскируют под российские для обучения пилотов на авиабазе «Неллис» в штате Невада. Они играют роль противника в ходе учебных боев, в основном – российских и китайских самолетов.



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