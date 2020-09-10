Мужчина убил жену около торгового центра в Москве

10.09.2020, 11:48, Новости дня

В Москве возле торгового центра на Каширском шоссе убили женщину, сообщили СМИ.

Как информирует «Московский комсомолец», инцидент произошел в четверг около 5.30 утра. Свидетели заметили, как мужчина избивает женщину, и вызвали полицию.

К приезду полицейских женщина умерла – ей нанесли семь ножевых ранений. Мужчину задержали. Он признался, что зарезал свою 29-летнюю супругу из-за ревности.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в пятницу сообщалось, что в городе Заинск мужчина в магазине напал на свою бывшую жену с ножом и нанес ей множественные ранения, подозреваемого разыскивают, женщина находится в реанимации.