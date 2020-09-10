Роспотребнадзор не поддержал предложения о действиях при второй волне COVID

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10.09.2020, 11:48, Новости дня

Решение о закрытии объектов торговли в случае второй волны коронавируса в РФ будет приниматься в соответствии с существующими рекомендациями и зависеть от решений региональных властей на основе анализа эпидемиологической обстановки, заявили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре заявили в ответ на обращение АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли), предложившего совместно с АКОРТ (Ассоциацией компаний розничной торговли) не закрывать объекты торговли в случае осложнения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса, передает ТАСС.

«По вопросу снятия ограничений с объектов торговли, которые накладывались в период сложной эпидемиологической ситуации (…) Решение о поэтапном снятии ограничений принимается высшими должностными лицами субъектов РФ (…) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей (…) с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте», – заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор отметил газете «Известия», что эксперты ведомства сочли нужным «оставить в силе уже действующие рекомендации».

В частности, как следует из ответа, предложено убрать из предлагаемого ретейлерами проекта пункты, в которых говорится об организации дезинфекционной обработки примерочных, а также о контроле одновременного пребывания посетителей в торговом зале с обеспечением социальной дистанции потребителей из расчета до 10-15 кв. м на человека без ограничений по площади торгового объекта.

Также ведомство указало, что предельно допустимая температура сотрудников не должна превышать 37 градусов, тогда как АКИТ предлагала установить порог в 37,5 градусов.

Ранее в Минздраве заявили, что в РФ еще не кончилась первая волна коронавируса, потому о второй говорить рано. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при повышении заболеваемости коронавирусом власти российской столицы должны пройти с минимумом ограничений, при соблюдении всех эпидемиологических норм.



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