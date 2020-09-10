 

Шведский «особый путь» в борьбе с коронавирусом даёт свои плоды

10.09.2020, 11:45, Новости дня

Часто критиковавшийся в других странах «особый путь» Швеции в борьбе с коронавирусом приносит промежуточный успех, пишет N-TV. Темп роста заражений в стране упал до минимального с момента начала пандемии. Издание напоминает, что Швеция не стала вводить карантин, положившись на социальную ответственность населения.


Reuters

В Швеции сообщают о промежуточном успехе в борьбе с пандемией коронавируса, пишет N-TV: количество заражений упало до минимального значения с момента начала эпидемии. При этом количество тестов также вышло на рекордный уровень: на прошлой неделе их было проведено 120 тыс. Из них лишь 1,3% дали положительный результат: многие эксперты считают, что шведская стратегия даёт плоды.

Издание напоминает, что в борьбе с пандемией Швеция решила следовать собственному курсу, который зачастую подвергали критике в других странах. Шведское правительство отказалось от карантина и положилось на индивидуальную ответственность граждан, социальное дистанцирование и гигиену.

Согласно официальным данным, в Швеции на данный момент зафиксировано 5800 смертей от коронавируса, пишет N-TV. В процентном соотношении от населения это заметно выше, чем у соседних стран Северной Европы, но ниже, чем в Италии, Испании и Великобритании, вводивших карантин.

Представители ВОЗ похвалили шведскую модель, назвав её «устойчивой», пишет издание. Отмечается, что на данный момент в Швеции наблюдается самый низкий коэффициент распространения вируса в Скандинавии.



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