Политолог предрек скорую эвакуацию Лукашенко: Повторяет ошибки Януковича

10.09.2020, 11:43, Разное

В своих интервью шестилетней давности Александр Лукашенко часто касался темы украинского кризиса. Президент утверждал, что никогда бы не поступил так, как экс-глава Незалежной Виктор Янукович.

Слова последнего диктатора Европы особенно любопытно звучат в нынешнем контексте. Политический обозреватель Денис Лавникевич подчеркнул, что Лукашенко не просто так проводит параллель между собой и бывшим президентом Украины. По мнению эксперта, двух политиков связывает схожие образ мышления и логика.

Наиболее очевидной общей чертой является тот факт, что и Лукашенко, и Янукович бросились просить помощь у Москвы, как только запахло жареным. Из Украины очень хорошо видно, что последний диктатор Европы повторяет печальный опыт горе-лидера Незалежной, отметил Лавникевич.

Стоит отметить, что семь лет назад Янукович получил от Путина скидку на газ и финансовую помощь. Теперь российский главнокомандующий создал резерв из сотрудников правоохранительных органов уже для поддержки Лукашенко. При этом белорусский народ вряд ли смирятся с тем, что гарантом сохранения действующего президента у власти станет Россия.

Примечательно, что мольба о помощи Януковичу не помогла. В итоге все равно политику пришлось с позором бежать из страны. Лукашенко усердно стремится повторить путь Виктора Федоровича. Однако поможет ли Москва Батьке с эвакуацией? Этот вопрос специалист оставляет открытым.