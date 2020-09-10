Врач Русакова предупредила об опасности овсяной каши

10.09.2020, 11:36, Разное

Врач-диетолог Дарья Русакова пояснила об опасности овсяной каши. Она уже давно потеряла актуальность, поскольку появились новые рекомендации. Если человек не хочет лишиться кальция, имеющегося в организме, то есть овсяную кашу необходимо 1-2 раза в неделю или же вовсе отказаться от нее.

Крупны с содержанием огромного количества пищевых волокон, в том числе овсянка, абсорбируют не только вредные вещества, но и действуют по аналогии с губкой, поэтому всасываются полезные элементы. Чтобы не допустить выведения кальция, эту кашу на завтрак лучше заменить другими крупами, омлетом, сырником, творогом, запеканкой.

Если человек не может отказаться от овсяной каши, то ее рекомендованный объем составляет 250 грамм. Калорийность крупы сильно возрастает, если в нее добавлять масло, сахар или же сливки. Диетолог в целом выступает против каш на завтрак. Если человек утром съест только кашу, то через два часа уже наступит чувство голода. Чтобы избежать такой ситуации, на завтра необходимо употреблять белки.

Каши являются полезными только для тех, кто имеет повышенную физическую активность. В рационе работников умственного труда такие блюда должны присутствовать максимум три раза в неделю.

Отличной альтернативой завтрака Дарья Русакова назвала омлет из одного яйца и 200 граммов салата из свежих овощей. Также можно съесть творог или же кусок мяса. Вегетарианцам рекомендуется употреблять соевый сыр тофу и горсть орехов.