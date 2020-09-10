 

Поклонников удивила слишком натянутая кожа на лице ма71-летней Пугачевой

10.09.2020, 11:36, Разное

Поклонников певицы Аллы Пугачевой удивила ее слишком натянутая кожа на лице. В профиле артистки в социальной сети Instagram снимки, по всей видимости, попадают после ретуши. Недавно Примадонна снялась в шоу своего супруга Максима Галкина «Музыкалити», где стали видны все ее изъяны.
Алла Пугачева предпочитает не говорить на тему пластических операций. Однако с возрастом ей становится трудно скрывать следы подтяжек на лице. После просмотра первого выпуска шоу «Музыкалити» поклонники пришли к выводу, что кожа знаменитости очень натянута. Несмотря на это, фанаты были рады увидеть Примадонну в проекте.

Вместе с Аллой Борисовной в шоу принял участие рэпер Баста. Последнего пользователи назвали очень скромным, а Примадонну – интересным собеседником.

Напомним, что Пугачева давно заявила об уходе со сцены, но по случаю 70-летего юбилея дала большой сольный концерт. Перед выступлением Алле Борисовне пришлось перенести операцию, поскольку возникали проблемы с пищеводом, а тот тесно связан с диафрагмой. Выйти на сцену артистка решилась только ради детей.



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