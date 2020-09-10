Кристина Асмус в коротких шортах пожаловалась на отсутствие отдыха

10.09.2020, 11:36, Разное

Популярная российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на отсутствие сна и отдыха. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена в коротких шортах.

Несколько недель Кристина Асмус провела в Геленджике, где принимала участие в съемках нового шоу для канала «ТНТ». Сейчас знаменитость уже находится в Москве, она привыкает находиться без длинных ногтей, ресниц и париков, а также песка во рту. Асмус рассказала, что об отдыхе теперь ей придется забывать минимум до конца февраля.

Звезда «Интернов» анонсировала два спектакля «Дачники», которые состоятся 27 и 28 сентября в театре имени Ермоловой. Актриса рада, что скоро встретится со зрителем.

В комментариях к фотографии, где Асмус запечатлена в коротких шортах на лужайке, пользователи порадовались за нее, поскольку у знаменитости очень работы. Они сделали вывод, что актриса намеренно согласилась трудиться по такому плотному графику, чтобы не думать о разводе с Гариком Харламовым.