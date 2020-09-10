 

Мнение: Половина базы

10.09.2020, 11:27, Разное

В Америке бьют тревогу. Самый крупный город США Нью-Йорк остался без половины налогооблагаемой базы – из города массово бегут состоятельные граждане. При этом специфика Нью-Йорка такова, что всего лишь один процент самых крупных налогоплательщиков обеспечивает половину всех налоговых поступлений в городскую казну. Богатые вначале бежали от эпидемии коронавируса, теперь к этим страхам добавилась неуверенность за то, что будет происходить в городе и стране целом после ноябрьских выборов.

Парадокс в том, что Нью-Йорк – прибежище яппи. Демократы здесь опережают республиканцев в настроениях – и среди обеспеченной части, и, понятно, среди бедноты и маргиналов. И вот как раз самые записные сторонники демократической партии совершенно не горят желанием лично жить в том адке, который демократы грозят устроить в случае победы Трампа. Предполагается, что сюжет Флориды с пересчетом голосов может повториться в Северной Каролине, Мичигане и Висконсине – там у власти губернаторы-демократы, а вот настроения населения могут привести к победе Трампа в этих штатах. А Вашингтон, Калифорния и Орегон уже угрожают Конгрессу сецессией, если победа Трампа будет им признана. Уличные беспорядки и погромы по всей стране станут фоном политических сражений. Логично, что нью-йоркские яппи всей душой ненавидят Трампа и целиком поддерживают революцию – но жить в этом кошмаре не готовы.

Нью-йоркские богачи эвакуируются на Карибы, в Новую Зеландию, где просто взметнулись цены на недвижимость. Они намерены переждать катастрофу в безопасном и комфортном месте, пока их пушечное мясо – негры и Антифа – будут наводить в стране демократический порядок.

Источник: Эль Мюрид



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