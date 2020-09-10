Мнение: Почему не погиб Навальный

10.09.2020, 11:25, Разное

Немецкая газета Zeit пишет, что Алексей Навальный должен был умереть на борту самолета. Он остался жив «благодаря последовательности удачных совпадений: быстрой реакции пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, немедленно вколовших Навальному атропин» (отсюда).

Именно об этом я написал еще 24 августа: «Надо отдать должное командиру экипажа самолета, за то, что он принял решение посадить самолет в Омске. И конечно же омским врачам, которые спасли Навального…» (отсюда).

Очевидно, что планировавшие убийство Алекея Навального не учли, что экипаж самолета пойдет на экстренную посадку, а омские врачи будут действовать так, как и должны были действовать врачи. Пока информация о том, что самолет приземлился в Омске, а Навальный доставлен в реанимацию, дошла до инициаторов его убийства, было уже поздно добивать Алексея…

Продолжаю недоумевать по поводу того, что в России до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту отравления Навального. И не я один. Вон и госсекретарь США Майкл Помпео тоже недоумевает. Потому и говорит: «Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен» (отсюда).

Уголовного дела все еще нет, но пошли вбросы, что Навального «отравили свои», что это происки западных спецслужб, что это Ходоркойский заказал «сакральную жертву»…. Если бы эти вбросы имели под собой хоть малейшее основание, уголовное дело уже давно было бы возбуждено. И это уже официальные представители СКР, МВД, Генпркуратуры… наперегонки рассказывали бы, что исполнитель и организаторы установлены, чуть ли не дают признательные показания, ведется работа "по закреплению доказательной базы" и "предъявления обвинения заказчику"….

Фотография отсюда